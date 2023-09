Albbruck (de) Zum 46. Albbrucker Dorffest werden am Wochenende 2. und 3. September wieder viele Besucher erwartet. Über 15 Vereine und Gruppen haben sich in den letzten Tagen mit ihren Buden und Zelten entsprechend auf dem Festplatz im westlichen Teil der Eisenbahnstraße und dem südlich angrenzenden Bahngelände eingerichtet. Am Samstag wird um 16 Uhr mit dem Fassanstich Bürgermeister Stefan Kaiser das zweitägige Fest eröffnen. Das Blasorchester Albbruck sorgt auf der Dorffestbühne für den musikalischen Auftakt und ab 18 Uhr spielte die Gruppe „Leder Oarsch“. Mit dem sonntäglichen Frühschoppenkonzert um 11 Uhr nimmt das diesjährige Dorffest seinen weiteren Lauf. Im Feuerwehrgerätehaus gastiert um 14 Uhr das „Kakerlaki-Clowntheater“ und lädt bei freiem Eintritt zum Zirkus mit den Kakerlakis ein.

Schießbude und

Kinderkarussell

An beiden Tagen wird das Dorffestbähnle der Stammtischgesellschaft wieder unterwegs sein. Beim Stand des Schützenvereins können die Besucher die eigene Treffsicherheit testen. Für die kleinen Festbesucher steht das Kinderkarussell bereit. Zudem wird auch Ponyreiten wieder angeboten. An die Festmeile angrenzend lädt am Sonntag von 11 bis 17 Uhr Christiani e.V. in seiner Kunstwerkstatt zum Tag der offenen Tür ein. Dabei gibt es auch kreative Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder zu entdecken.

Unterschiedlich ist das Angebot in den Festwirtschaften. Wie in jedem Jahr wird auch heuer wieder die Auswahl durch Neuerungen ergänzt. Der Förderverein SV Buch lädt zum Barbetrieb an den Bierwagen und die Birndorfer „Chälhuddle“ in ihre Bar ein und die „ Iburger Teufelsknechte“ bieten neben Hotdogs auch Pellkartoffeln an.

Lange Nächte im Partyzelt garantiert

Italienische Spezialitäten bringen die Freunde aus der Partnergemeinde Carmignano di Brenta wieder mit und neben den leckeren süßen oder pikanten Crepes gibt es am Stand der IG Eine Welt wieder die beliebten und leckeren Schokofrüchte. Die Narrenzunft „Alb Gaischter“ ist mit einem Pizzawagen mit dabei und lädt ins Partyzelt ein. Kaffee und Kuchen, Honig und feine Honigprodukte gibt es bei den Imkern, die erstmals auch eine Honigverkostung anbieten. Die „Waldhexen“ haben ihr Partyzelt aufgebaut wo es am Sonntag auch Kaffee und Kuchen gibt. SVA-Burger und allerlei vom Grill mit Pommes steht auf der Speisekarte der Albbrucker Fußballer. Auch das diesjährige Dorffest wäre ohne die Hähnchen vom Holzkohlengrill der Birndorfer Junggesellen nicht vorstellbar. In die Ramazotti Bar“ lädt der Förderverein des FC Schachen ein. Schupfnudeln werden am Stand vom Albbrucker Jugendrotkreuz angeboten. Wer seinen Hunger mit Nuggets, Pulled Pork Burger und Pommes stillen oder sich ein Eis gönnen möchte, ist am Stand des Blasorchesters Albbruck genau richtig. Die Festgemeinschaft Birndorf eröffnet mit ihren Schlachtplatten auch in diesem Jahr wieder die herbstliche Kulinarik. Zudem lädt der Verein die Gäste am Sonntag in die Kaffeestube ein..