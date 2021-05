von Doris Dehmel

In Albbruck wird es nicht nur die erste Waldgemeinschaft im Kreis Waldshut, sondern auch eine der wenigen in Baden-Württemberg geben. Nach der im Jahr 2019 von den Waldbesitzern gut besuchten Informationsveranstaltung, interessierten sich ein Jahr später 120 Waldbesitzer für das vom damaligen Leiter des Forstbezirks West und heutigen Kreisforstamtsleiters, Markus Rothmund, vorgestellte Prozedere. Die ursprünglich als Basis für die Gründung der Waldgemeinschaft notwendigen 100 Hektar waren einige Monate später bereits auf 140 Hektar aus dem Privatwald und weiteren Flächen der Gemeinde zu Tausch oder Arrondierung auf 160 Hektar angestiegen.

Zwischenzeitlich ist die durch einen externen Gutachter erstellte Bewertung der 330 Wald- und teilweise mit Grünland ergänzten Flächen bewertet und deren Ergebnis durch die Unterschrift der Waldbesitzer akzeptiert worden. Auch die in Betracht kommenden kommunalen Grundstücke sind bewertet. Derzeit führt die Gemeinde Gespräche mit dem Notariat zur Ausformulierung der notwendigen Verträge. „Wir hoffen, nach den Sommerferien die Waldgemeinschaft gründen und damit die ordentliche Waldbewirtschaftung in diesem Bereich voranbringen zu können“, sagte Bürgermeister Stefan Kaiser. Durch die Corona-Pandemie war es auch im Bereich der Vorbereitungsarbeit zu Verzögerungen gekommen.

Mit der Umsetzung des vor der Realisierung stehenden Pilotprojekts soll erreicht werden, dass neben dem angestrebten Gewinn und der Rücklagenbildung auch in schwierigen Zeiten, zumindest eine schwarze Null am Ende des Betriebsergebnissen stehen kann, sind sich Bürgermeister und Forstleute einig. Die Eigentümer bringen ihren Waldbesitz in die Waldgemeinschaft ein und sind somit Teil der „Miteigentümergemeinschaft“ mit im Grundbuch verbrieften Anteilen. Diese können vererbt, verkauft oder zugekauft werden.

Das Ziel einer Waldgemeinschaft ist es, die zersplitterte Kleinparzellierung in einer vielseitigen Waldstruktur mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen zu einem Ganzen zusammenzuführen. Dabei sind ökologische und wirtschaftliche Vorteile zu erwarten. Kontakt unter der Telefonnummer 0172/742 74 08.