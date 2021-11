von sk

Die Abteilung Tennis des Sportvereins Unteralpfen hat ihre gut 100 Mitglieder zur Hauptversammlung in Hybridform eingeladen. Die Mitglieder konnten selbst entscheiden, ob sie vor Ort im Gasthaus „Linde“ in Unteralpfen oder per Videokonferenz von zu Hause aus teilnehmen wollten. Die Abteilungsleitung berichtete über vergangene Aktivitäten rund um die Anlage, den Platz und das bereits durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung beschlossene Vorhaben der Umgestaltung des zweiten Platzes und die Erweiterung der Anlage um einen dritten Platz ab Herbst 2022. Dies schreibt die Abteilung in einer Pressemitteilung.

Über einen positiven Kassenbestand, der für das kommende Vorhaben eine solide Basis bildet, berichtete Isolde Nägele. Mit dem TCH Görwihl wurde in der Jugend eine Spielgemeinschaft gebildet und so eine U12 grün, U15 und U18 Mannschaft gemeldet werden. Des Weiteren berichtete Jugendwartin Bettina Leber von einen erfolgreich ausgerichteten Jugendturnier und intensiven Trainingswochenenden mit Trainer Dirk Eckert. Über eine Änderung im Regelwerk für die kommende Saison informierte Sportwartin Sarah Baumgartner ausführlich. Voraussichtlich kann der Verein kommende Saison fünf Mannschaften plus Jugendmannschaften melden.

Neben den Wiederwahlen des stellvertretenden Abteilungsleiters Andreas Sutter, Kassiererin Isolde Nägele und Sportwartin Sarah Baumgartner wurden neu als Breitensportwart Pirmin Höfler und Melanie Ebner als Schriftführerin gewählt. Neben zahlreichen Ehrungen für zehnjährige Vereinszugehörigkeit wurden Isolde Nägele, Renate Glöckner und Uwe Glöckner für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Zum Aufstieg der Damenmannschaft gratulierte der Vorstand mit einem Fondue-Korb für die Mannschaft und wünschte für die kommende Saison in einer Höheren Klasse viel Erfolg.