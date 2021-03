von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Mit der Gründung der Narrenzunft Alb-Gaischter 1983 wurde der Geist der Fasnacht befreit, der davor in der Albschlucht hausen musste. Die Häser der aktuell 49 Mitglieder lehnen sich an diese Geschichte an.

Diese Einnahmen fehlen

Der Verein finanziert sich überwiegend durch Einnahmen bei Veranstaltungen. Durch den Ausfall der Fasnachtssaison ist diese Möglichkeit der Vereinsfinanzierung jedoch versiegt. Zunftmeister Rainer Jehle nennt einige betroffene Veranstaltungen: „Die Fasnachtseröffnung, der Schmutzige Dunnschtig, der Fastnachtsmontag und der Bunte Abend.“

Dafür wird das Geld benötigt

Mit ihren Aktivitäten wollen die Alb-Gaischter das Ortsgeschehen bereichern. Aus diesem Grund wollte der Verein mit drei Zelten eine Anschaffung tätigen, die allen Vereinen zugutekommt und für ein besseres Erscheinungsbild des örtlichen Rathausplatzes sorgen soll. „Mit dem Preisgeld möchten wir den ganzen Ort und alle Fasnachtsgruppen unterstützen“, so Jehle.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

