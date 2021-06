Albbruck – Südlich der Bahnlinie direkt am östlichen Ortseingang von Albbruck befindet sich das Gewerbegebiet. Gut angebunden an die Ortsumfahrung B¦34 ebenso direkt auch vom Ortskern her zu erreichen. Hier haben sich in den letzten Jahrzehnten Betriebe aus den unterschiedlichsten Branchen angesiedelt.

Während die einen von Beginn an am Standort geblieben sind, wechselte in einzelnen Fällen der Gebäudeinhaber. Somit kam es immer wieder zu einer Ergänzung der vorhandenen Branchenvielfalt. Einzel- und Großhandel, Dienstleister, Transportunternehmen, produzierendes Gewerbe und Handwerksbetriebe kamen hinzu.

Über die Ortsgrenzen, die Region und weit darüber hinaus wird der Name „Albbruck“ hinausgetragen durch die international agierenden Unternehmen. War es früher die Papierfabrik mit der unmittelbar der Gewerbestandort Albbruck in Verbindung gebracht wurde, so stieg die Zahl der Betriebe immer stärker, deren Kundenkontakte von einer mit insgesamt 7500 Einwohner zählende Gemeinde weit in die Welt hinaus gehen oder deren Produkte von internationalen Herstellern den Weg ins Albbrucker Gewerbegebiet und nach der entsprechenden Disposition den Weg zu den Kunden finden.

Einheimische wie auch auswärtige Mitarbeiter haben hier ihren Arbeitsplatz gefunden. Auch zeichnet sich eine Vielzahl der Betriebe durch die Bereitschaft aus auch in wirtschaftlich eher schwierigen Zeiten Lehrlingen einen Ausbildungsplatz zu sichern.

Entlang der vom Ortskern herführenden Dr.-Rudolf Eberle Straße und der parallel nördlich dazu verlaufenden Gewerbestraße reihen sich die einzelnen Betriebe wie Perlen einer Kette aneinander. Teilweise sind mehrere Branchen unter einem Dach zu finden.