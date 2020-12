von Manfred Dinort

Aufgrund der Corona-Krise ist die digitale Ausstattung der Schulen wieder stärker in den Fokus gerückt. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Schulen bei einem zweiten Lockdown besser vorbereitet sind und über die technische Ausstattung verfügen, um einen effektiven Heimunterricht anbieten zu können. Die digitale Ausrüstung der Schulen wird vom Bund und den Ländern finanziell unterstützt.

Die Voraussetzung

Um in den Genuss der Fördermittel zu gelangen, sind die Schulen jedoch aufgefordert, einen detaillierten Medienentwicklungsplan vorzulegen. Daher waren in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Klaus Tritschler, Schulleiter der Grund- und Gemeinschaftsschule Albbruck, und seine Medienexpertin Manuela Sander zu Gast, um das Konzept der Schule vorzustellen.

Die Schule Zum 1. September 2015 wurde an der Schule Albbruck die Gemeinschaftsschule eingeführt und die ehemalige Werkrealschule zum Auslaufmodell erklärt. Im laufenden Schuljahr werden an der Schule 420 Schüler unterrichtet, in acht Klassen Grundschule, zehn Klassen Gemeinschaftsschule und zwei Klassen Werkrealschule. An der Schule unterrichten derzeit 36 Lehrer. Daneben gibt es noch die Schule Buch mit vier Grundschulklassen und rund 90 Schülern.

„Unser Ziel ist es, den Unterricht nach den neuesten Standards auszurichten und auch bei den Schülern die technischen Voraussetzungen zu schaffen, dass sie den Unterricht am Bildschirm zu verfolgen und ihre Aufgaben und Arbeitsblätter auch mal zu Hause machen können“, so Klaus Tritschler. „Für uns ist es eine Pflicht, die Schüler dabei zu begleiten und anzuleiten, die Medien sinnvoll für ihren Lernprozess zu nutzen.“ Man habe zwar nicht gewusst, so Tritschler, ob es zu einem zweiten Lockdown kommen werde, aber man habe die erforderliche Medienplanung zügig vorangetrieben.

Derzeit verfüge die Schule über zwei Räume mit je 16 PCs für Schüler und einem Lehrer-PC. Das Problem, so erklärte Tritschler, bestehe darin, dass die Klassen in der Regel größer seien, und er daher eine Aufstockung auf 72 PCs für sinnvoll halte. Eine Umfrage im Haus habe ergeben, dass zwei Drittel der Kollegen die Medien öfter im Unterricht nutzen, die meisten fühlten sich im Umgang mit den Medien „relativ kompetent“. Weiter schlage er vor, 42 Laptops für zu Hause anzuschaffen, um alle Schüler entsprechend ausstatten zu können, allerdings gegen eine Leihgebühr. Er gehe aber davon aus, dass die meisten Kinder daheim über ein eigenes Gerät verfügten.

Manuela Sander verwies darauf, dass die Kinder häufig schon im ersten Schuljahr im Umgang mit digitalen Medien und den Lern-Apps vertraut seien. Das sei aber in den Familien unterschiedlich, nicht alle verfügten über die erforderliche Ausstattung. Für die Schule sei es eine besondere Herausforderung, alle Kinder auf den gleichen Nenner zu bringen. „Dabei geht es auch darum, einen bewussten Umgang mit den digitalen Medien zu pflegen, solange die Kinder dafür noch offen sind und nicht schon eigene Wege gehen.“

Beim Homeschooling müsse man strenger kontrollieren, genauer hinschauen „und den Kindern auch manchmal die Ohren langziehen“, mahnte Günter Kaiser (CDU). Britta Ebner (SPD) und Katrin Drexler (die Grünen) sorgten sich, „dass die Kinder auf der Strecke bleiben, die zu Hause nicht über die notwendige Ausrüstung verfügen“.

Das Fazit

Bürgermeister Stefan Kaiser erklärte, dass es wichtig sei, an dem Thema dranzubleiben, denn es trage zur Zukunftssicherung der Schüler und der Schule bei. Er gehe aber davon aus, dass ab Mitte Januar wieder Präsenzunterricht stattfinden werde. Für ihn sei das digitale Lernen ohnehin nur eine Krücke, die persönlichen Kontakte seien von entscheidender Bedeutung. „Für mich macht es keinen Sinn, jeden Schüler mit einem Computer auszustatten, wenn wir nicht wissen, was sie damit machen.“