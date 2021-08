von Manfred Dinort

Vor Beginn der jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat Albbruck vor dem Schulgebäude getroffen, um sich ein Bild vom Fortschritt der Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule zu machen, die gegenwärtig saniert und erweitert wird. „Es ist das größte Vorhaben, das wir jemals in eigener Regie durchgeführt haben“, machte Bürgermeister Stefan Kaiser zu Beginn des Rundgangs deutlich.

Zuschuss

Gleichzeitig konnte er eine gute Nachricht überbringen: Für das Konzept hat die Gemeinde von der „Klimaschutzinitiative“ einen Zuschussbescheid über knapp 70.000 Euro erhalten. Bei einem Kostenvolumen von 13 Millionen Euro sei das zwar nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, trotzdem sei die Freude über den unerwarteten Zuschuss groß.

Die Schule Zum 1. September 2015 wurde an der Schule Albbruck die Gemeinschaftsschule eingeführt und die ehemalige Werkrealschule wurde zum Auslaufmodell erklärt. Im vergangenen Schuljahr wurden an der Schule 420 Schüler unterrichtet, in acht Klassen Grundschule, zehn Klassen Gemeinschaftsschule und zwei Klassen Werkrealschule. An der Schule arbeiten derzeit 36 Lehrer. Daneben gibt es noch die Schule im Ortsteil Buch mit vier Grundschulklassen und 90 Schülern. Da auch in dieser Schule seit zwei Jahren Sanierungsarbeiten stattfinden, werden die Schüler derzeit an der Schule in Unteralpfen unterrichtet.

Dann übernahm Bauleiter Armin Stoll die Führung durch das langgestreckte, zweigeschossige Backsteingebäude. Über den Haupteingang ging es in den Eingangsbereich mit dem repräsentativen Treppenaufgang. „Der Eingang bleibt in dieser Form und auch die Backsteinwände bleiben erhalten“, erklärte Stoll. Thema war auch die Wärmedämmung. „Klar, dass wir das Gebäude komplett dämmen“, sagte er, aber: „Natürlich nicht ganz so üppig, wie wir das bei einem Neubau machen würden.“

Die Klassenzimmer

Im Erdgeschoss wurden Zwischenwände entfernt und der Grundriss verändert. Hier sind neue Arbeitsplätze für Lehrer, Coaching-Räume und ein Elternbesprechungszimmer geplant. Das Obergeschoss ist durchzogen mit einem durchgehenden Raster an Klassenzimmern. Jeder Klassenraum verfügt über eine Lüftungsanlage, die sowohl kühlen als auch heizen kann.

Zeitplan und Kosten

Ziel sei es, so der Bauleiter, den Schulbetrieb bis Ende 2022 wieder aufzunehmen und damit das Container-Provisorium zu beenden. Zur Kostenentwicklung sagte er: Obwohl die Baupreise im Moment explodieren würden, hielten sich die Kosten im Rahmen. Der Rückbau und die Schadstoffsanierung seien zu 95 Prozent abgeschlossen. Problematisch sei die gegenwärtige Knappheit bei den Baustoffen, speziell beim Holz.

Daher mussten die Arbeiten mitunter zweimal ausgeschrieben werden, weil keine Angebote hereinkamen. „Wenn es uns möglich war, haben wir bei den Terminen nachgegeben und dadurch günstigere Preise erzielt.“ Daher liege man ganz gut im Kostenrahmen. Im Moment könne man von Mehrkosten in Höhe von knapp einem Prozent ausgehen. Ziel sei es, die Baustelle bis Einbruch des Winters dicht zu bekommen, um dann den Innenausbau vornehmen zu können.

Die Belüftung

Ob die Belüftung in den Klassenzimmern in Corona-Zeiten ausreichend sei, wollte Helga Dietenberger (SPD) wissen. Sicher sei die Belüftung noch ausbaufähig, so Stefan Kaiser, und dafür gebe es auch ein Zuschussprogramm. „Wenn es für uns passt, werden wir das auch in Anspruch nehmen“, sagte er. Aber das müsse sorgfältig abgewogen werden, da ein Ausbau gleichzeitig mit Mehrkosten verbunden sei.