von Doris Dehmel

Die Mannschaft der Luftpistolenschützen des Schützenvereins Albbruck-Kiesenbach 1962 tritt in der jetzigen Runde gegen namhafte Gegner in der 2. Bundesliga Süd-West an. Bürgermeister Stefan Kaiser hatte Trainer Thomas Albiez und sein Team nach der langen Zwangspause zu einem Treffen ins Rathaus eingeladen.

Dabei bedauerten die Schützen, dass es in Albbruck nicht möglich ist, einen Heimwettkampf auszutragen und dafür in Neustadt angetreten werden musste. Bereits vor dem Aufstieg hatte sich das Team in die Relegation geschossen und dort den fünften Platz erreicht. Mit einem kleinen Präsent gratulierte Stefan Kaiser mit dem gleichzeitigen Wunsch zum Klassenerhalt. Dafür ist allerdings intensives Training notwendig, sind sich Trainer und Schützen einig. Vor allem auch die körperliche Fitness und mentales Training seien besonders wichtig, erklärte Thomas Albiez. Er selbst betreibt seit knapp 20 Jahren den aktiven Schießsport und holte mit dem ESV Weil einst den Deutschen Luftpistolen-Mannschaftsmeister.

Sein Ziel bleibt es langfristig, mit den Albbruck Schützen in die 1. Bundesliga aufsteigen zu können. Wie seine Schützlinge weiß auch der Trainer ganz genau, dass oft ganz geringe Unterschiede den Sieg ausmachen. Dabei spiele die Nervosität ebenso eine Rolle wie die Tagesform. Um hier immer noch beständiger zu werden, steht Myriam Lasry, die aus Hornussen im Kanton Aargau kommt, zumindest dreimal in der Woche in der Nähe ihres Heimatortes am Schießstand. Sie hatte, ehe sie zu den Albbrucker Schützen kam, bereits mehrere Podestplätze bei der Schweizer Meisterschaft erreicht.