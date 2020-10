von Rolf Sprenger

Das Vereinsjahr der LG Hohenfels hat mit den Vereinsmeisterschaften im Laufenburger Waldstadion einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Die angekündigten Regenfälle blieben aus, so konnten sich 115 Athleten auf ihre Leistungen konzentrieren. Für einen Moment den Gedanken an das Virus vergessen, der das Jahr so schwierig gemacht hatte. Kaum Training, geschweige denn Wettkämpfe, waren seit dem Frühjahr möglich gewesen. Man merkte den Sportlern an, dass es jetzt wieder losgehen kann. Von sieben bis 70 Jahren reichte die Altersspanne der Wettkämpfer. Jeder wollte sich in seiner Disziplin nochmals beweisen.

Die Gemeinschaft Die Leichtathletik Gemeinschaft Hohenfels wurde am 27. Januar 1974 durch die Leichtathletik-Abteilungen der Vereine SV Albbruck, SV Buch , TV Laufenburg und ESV Waldshut gegründet. Das Ziel war, durch die Konzentrierung der Vereine verbesserte Trainingsmöglichkeiten und damit mehr sportliche Erfolge zu erzielen. Aktuell wird dieses Konzept von den Stammvereinen des ASC Albbruck, des LC Waldshut-Tiengen, des FC Bernau, des TV Schachen, des TV Laufenburg und des LC Buch weitergetragen. Mit dem Schluchseelauf und dem Minimarathon, für die die LG Hohenfels die Organisation übernahm, hat die Gemeinschaft bereits überregional für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Meisterschaften gingen in der fast 50-jährigen Geschichte des Vereins in die Region. Weitere Informationen finden Sie hier

Marcel Schmidt, Abteilungsleiter des TV Laufenburg, der die Meisterschaften mitorganisiert hatte, zeigte sich zufrieden: „Es ist schön, dass ein Stück Normalität zurückgekehrt ist. Durch die Corona-Regelungen waren wir sehr stark betroffen. Wir konnten nur in Kleinstgruppen mit maximal fünf Sportler trainieren. Qualifikationswettkämpfe für die Badischen und Süddeutschen Meisterschaften sind ausgefallen. Erst seit Juli sind wir wieder langsam in den Wettkampfmodus zurückgekehrt.“

Leona Abasi glänzt im Hochsprung. Mit 1,30 Meter schaffte sie eine neue persönliche Bestleistung und ließ einige männliche Vereinskollegen vor Neid erblassen. | Bild: Rolf Sprenger

Auch bei der Organisation der Meisterschaften spielte das Virus eine große Rolle. Ein Hygienekonzept musste ausgearbeitet und umgesetzt werden. Der Zustand der Wettkampfstätte bereitete Schmidt ebenfalls Sorgen: „Das Waldstadion ist ein tolles Stadion für die Fußballer, aber für die Athleten teilweise eine Herausforderung. Die Laufbahn müsste dringend saniert werden und der Diskuskäfig ist mit seinen vier Meter hohen Netzen nicht mehr zeitgemäß.

Besonders die jungen Athleten ließen sich davon nicht stören. Die Laufdisziplinen waren stark umkämpft und trotzdem merkte man, dass in der Gemeinschaft eine hohe Kameradschaft vorherrscht. „Das ist in jedem Jahr das Schöne an den Vereinsmeisterschaften. Es läuft dabei immer eher harmonisch und entspannt ab“, hob Marcel Schmidt hervor.