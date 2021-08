von Manfred Dinort

In breiter Front wehren sich die Waldshuter und Albbrucker Bergdörfer gegen eine Bergtrasse der A 98. Daher hatten die Ortsverbände des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BHLV) aus Albbruck und Eschbach zu einer Kundgebung eingeladen. „Stopp dem Flächenverbrauch – Landwirte fordern Basistunnel statt Bergtrasse“ – so lautete ihre Botschaft an die Planer und Politiker.

„Uns eine Autobahn reinklatschen, das kann man, denn Ackerboden ist für die Politiker ja kein schutzwürdiges Gut“, so der Albbrucker BHLV-Vorsitzende Ulrich Winkler. „Wir brauchen aber nicht mehr, sondern weniger Verkehr.“ Damit spielte er auch auf die Prognose der Deges an, die mit dem Autobahnbau ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen, vor allem durch Schweizer Verkehrsteilnehmer, prognostiziert hatte. Wichtiger sei ein reibungsloser Verkehrsfluss und das sei auch mit einer mehrspurigen B 34 mit Basistunnel im Bereich Waldshut möglich. Den Leuten sei es egal, ob Bundesstraße oder Autobahn, „Hauptsache, der Verkehr kann flüssig laufen“. Als Referent war Jörg Roth, Vorsitzender der Bürgerinitiative „Pro Basistunnel“ zu Gast, der in einem Video der Deges den möglichen Verlauf einer Berg- und einer Taltrasse aufzeigte.

Als ideal bezeichnete Roth die Variante, in der ein Großteil Albbrucks untertunnelt wird und am östlichen Rand des Gewerbegebietes Rütte-Allischmatten wieder die Talsohle erreicht. Ein mehrspuriger Ausbau der B 34 gehe an der Zielsetzung der Deges vorbei, da die Planungsgesellschaft beauftragt sei, eine Bundesautobahn zu planen. Nur unter dieser Prämisse könnten Mittel des Bundes abgerufen werden. Alle Teilnehmer waren sich jedoch darin einig, dass dringender Handlungsbedarf bestünde, denn in Waldshut sei mittlerweile fast kein Durchkommen mehr.

Bei einer Bergtrasse, das machte Roth deutlich, seien Naherholungs-, Naturschutzgebiete und Ackerflächen tangiert. Außerdem würde der Bau der erforderlichen Hochbrücken den Charakter der Landschaft völlig verändern. Auch der Waldshuter Eibenkopf und das Tiergehege könnten betroffen sein. „Eine solche Trassenführung wäre für Mensch und Natur eine hohe Belastung.“ Würde die Trasse bei Albert im Tunnel verschwinden, wie in eine der Varianten aufgezeigt, würde man in Albbruck kaum etwas von der Autobahn mitbekommen. „Wir sehen die Taltrasse als optimale Lösung, sie wäre preiswerter zu haben und der Flächenverbrauch wäre deutlich geringer,“ so Roth. Problematisch sei lediglich der Bereich „Rütte-Allischmatten“. Hier wäre es erforderlich, sich an einen Tisch zu setzen und die Planung anzupassen, die Gemeinde, der Investor und die Deges. „Das dürfte eigentlich kein Problem sein, denn da geht es nur um wenige Meter,“ erklärte er.