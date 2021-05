von Doris Dehmel

Bei der Lauf-Challenge des Sportvereins Albbruck geht es nicht um Geld. Vielmehr soll mit dieser sportlichen Herausforderung die Fitness der Jugendfußballer gesteigert werden. Nur die Kilometer, die in einem vorgegebenen Zeitfenster zu absolvieren sind, zählen. Die Nachwuchskicker, ihre Trainer und Betreuer hoffen, dass in der Vorbereitung auf die neue Runde und zum Rundenstart wieder Normalität einkehren wird. Seit Monaten vermissen die Junioren das regelmäßige Training auf dem Platz, die sportlichen Begegnungen und Kontakte.

Um den Zusammenhalt in den Mannschaften zu erhalten und die Bindung zum Verein nicht zu verlieren, haben sich Trainer Axel Bögle und seine Kollegen etwas einfallen lassen. Was schon mit einem Gymnastikprogramm per Videoschalte geklappt hat, wird derzeit mit der Lauf-Challenge ergänzt. Dabei ist das Ziel der A-, B- und C-Jugend, seit 6. April innerhalb von zwölf Wochen zweimal den Weg hin und zurück nach Carmignano di Brenta zurückzulegen.

Am Ende sollen dann mehr als 2220 Kilometer geschafft sein. Dabei kann jeder der Teilnehmer sein eigenes Tempo bestimmen und seine Laufstrecke aussuchen. „Während die einen die üblichen Trainingszeiten zum Laufen nutzen, joggen andere bereits in den Morgenstunden oder am Wochenende“, berichtete Axel Bögle, der in der Woche fünf von 14 Junioren 187,59 Kilometer verfolgte und bilanzierte. Insgesamt waren bis dahin von allen Teilnehmern 970,98 Kilometer oder das „Gotthardmassiv“ auf dem ersten Rückweg von der italienischen Partnergemeinde nach Albbruck geschafft.