von Manfred Dinort

Ist Albbruck eine reiche Gemeinde? Jedenfalls belief sich das Vermögen der Gemeinde am 31. Dezember 2019 auf 74,4 Millionen Euro. Das stellte der Leiter des Rechnungsamts, Philipp Bastian, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in der sogenannten Eröffnungsbilanz 2019 fest. „Warum kommen wir damit so spät?“ Diese Frage stellte er sich selbst eingangs seines Berichts. Seine Antwort lautete: „2019, das liegt zwar etwas zurück, aber es war für uns ein wahnsinniger Arbeitsaufwand.“ Damit sei aber eine wichtige Basis geschaffen worden, „die wir jetzt in regelmäßigen Abständen fortschreiben können und müssen“.

Die Eröffnungsbilanz Den Leitfaden zur Bilanzierung und zur Eröffnungsbilanz haben Vertreter aus Gemeinden, Städten und Landkreisen sowie Vertretern des kommunalen Landesverbands, der Gemeindeprüfungsanstalt und des Innenministeriums erarbeitet und ist mit der Lenkungsgruppe NKHR (Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag, Datenverarbeitungsverbund, Gemeindeprüfungsanstalt und Innenministerium) abgestimmt. Der Leitfaden beinhaltet Festlegungen, Hinweise und Empfehlungen und soll die Kommunalverwaltungen bei der Einführung des NKHR, speziell bei der Vermögenserfassung und Bewertung, unterstützen. Dies war in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erfahren.

Auch Bürgermeister Stefan Kaiser bestätigte: „Viele Objekte, die sich im Besitz der Gemeinde befinden, Straßen, Wege, Grundstücke oder Gebäude, mussten erst bewertet und neu eingeschätzt werden“, und das sei ein aufwendiges Verfahren gewesen. Das Erstellen eine Eröffnungsbilanz geht auf einen Beschluss des Landtages Baden-Württemberg zurück, in dem die Gemeinden dazu verpflichtet werden, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) einzuführen. Ein Wahlrecht wie in anderen Bundesländern, die alte Kameralistik beizubehalten, gibt es nicht.

Der Unterschied

Das NKHR, so erklärte Philipp Bastian, stellt im Gegensatz zur Kameralistik den Ressourcenverbrauch in den Vordergrund. Hierdurch soll die Gerechtigkeit zwischen den Generationen gefördert werden. Grundlage sei das sogenannte Drei-Komponenten-Modell, das aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz besteht.

Die Ausarbeitung

Die Gemeinde Albbruck hat bereits zum 1. Januar 2019 auf das NHKR umgestellt. Zum vollständigen Einstieg fehlte bisher jedoch die Eröffnungsbilanz, die jetzt im Gemeinderat vorgestellt wurde. Dabei werden alle Vermögens- und Kapitalwerte der Gemeinde zum Bilanzstichtag erfasst. Im Falle Albbrucks lag die lange Bearbeitungszeit insbesondere sowohl an der Komplexität der Materie als auch am Wechsel im Rechnungsamt. Viele Bereiche mussten nochmals überarbeitet werden, da bei der Kontrolle verschiedene Unstimmigkeiten aufgefallen waren.

Das Vermögen

Diese wurden in Zusammenarbeit mit der kommunalen Dienstleisterin Comm.One behoben. Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich in immaterielle Vermögensgegenstände (333.678 Euro), Sachvermögen (53.476.428 Euro), Finanzvermögen (20.602.545 Euro) und Abgrenzungsposten (1.282.965 Euro). Die Passivseite gliedert sich in Eigenkapital (61.138.356 Euro), Sonderposten (11.137.731 Euro), Rückstellungen (603.265 Euro), Verbindlichkeiten (2.169.473 Euro) und Abgrenzungsposten (646.791 Euro). Die Eröffnungsbilanz ist Bestandteil der nächsten überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und wird auch der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Waldshut vorgelegt.