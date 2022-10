von Doris Dehmel

Die gesamte Freiwillige Feuerwehr von Albbruck ist am Samstag unterwegs gewesen. Während die Abteilungen Albbruck, Schachen und Estelberg zu einer von Kommandant Matthias Pöthke einberufenen Alarmübung ausrückte, hatte die Abteilung Unteralpfen zur selben Zeit einen realen Einsatz zu bewältigen.

Bei dem im ASB-Seniorenzentrum Albtal in der Bahnhofstraße angenommenen Szenario galt es, bei einem bestätigten Kellerbrand drei vermisste Personen zu retten. Dabei wurde zusätzlich ein Atemschutznotfall eingespielt. Dies führte dazu, dass auch ein Atemschutzgeräteträger aus dem Keller als angenommenes Opfer gerettet werden musste. Während der Probe-Löscharbeiten stellte eine weitere Übungsaufgabe die Feuerwehr vor eine zusätzliche Herausforderung. Dabei wurde angenommen, dass eine zunächst unbemerkt umgefallene brennende Kerze einen Zimmerbrand auslöste.

Über eine Leiter wurden nach einem angenommenen Zimmerbrand drei Personen aus dem zweiten Obergeschoss ins Freie gerettet. | Bild: Doris Dehmel

Das Szenario: Während die Bewohner vom Balkon des zweiten Obergeschosses aus das Treiben der Feuerwehr interessiert verfolgten, hatten sie nicht bemerkt, dass ihnen Feuer und Rauch den Zugang zu ihrem Zimmer versperrten. So galt es, drei weitere Personen vom Balkon über eine tragbare Leiter zu retten. Einer weiteren Person, die sich gerade auf der Toilette befand, war durch den Zimmerbrand ebenfalls der Weg ins Freie versperrt, sodass auch diese von der Feuerwehr gerettet werden musste. Eine weitere Aufgabe der Übung war die Wasserversorgung ab dem Rheinkanal. Dafür wurden zwei B-Leitungen mit jeweils 440 Metern Länge verlegt, zudem waren drei Tragkraftspritzen im Einsatz.

Die Feuerwehr Die Feuerwehr Albbruck hat drei Abteilungen. Albbruck, Estelberg, deren Mitglieder aus den Ortsteilen Buch, Birndorf und Birkingen kommen, und die Abteilung Unteralpfen. In diesem Jahr wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Schachen seiner Bestimmung übergeben. In Unteralpfen wurde ein neues Fahrzeug geweiht.

Bereits sechs Minuten nachdem der Alarm ausgelöst wurde, war das erste Löschfahrzeuge am Einsatzort. „Für die ausgedachte Lage standen trotz dem frühen Samstagvormittag mit 55 Kameraden genügend Kräfte zur Verfügung“, versicherte Kommandant Matthias Pöthke. Er war alles in allem mit dem Übungsablauf sehr zufrieden. Den Verlauf der unangekündigten Alarmübung verfolgte auch Bürgermeister Stefan Kaiser. Er dankte während der Nachbesprechung im Albbrucker Feuerwehrhaus den Einsatzkräften, die mit entsprechenden Geräten vor Ort waren. Der Rathauschef versicherte ihnen, dass die Gemeinde auch in den zu erwartenden schwierigeren Zeiten die Vorgaben des Brandschutzplans voll erfüllen und die notwendigen Investitionen tätigen werde.