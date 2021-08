von Manfred Dinort

Die Gemeinde Albbruck bekommt einen Waldkindergarten. Das geht auf einen Beschluss des Gemeinderates zurück, der im Februar 2020 gefasst wurde. Inzwischen wurde ein Grundstück südlich von Birndorf in Fortführung des Mühlewegs und in Nachbarschaft des Mühlebachs erworben. Dabei handelt es sich um eine von drei Seiten eingefasste Waldwiese. Dazu kam der Erwerb der angrenzenden kleineren Waldparzellen, sodass ausreichend Freiräume vorhanden sind.

Der Tagesablauf Öffnungszeiten von 7.30 bis 13.30 Uhr, Morgenkreis, Frühstück Aufbruch zum Waldplatz, Entdecken, Beobachten, Experimentieren, Forschen und Abenteuer Erleben. Um 12 Uhr zurück zur Waldwiese, Vesperpause und Abholzeit.

Die Waldwiese ermöglicht das Einrichten eines Basislagers mit Bauwagen und Tipi. Der Bauwagen soll Platz für 20 Kinder sowie für das pädagogische Personal bieten. Der beheizbare Wagen dient der Aufbewahrung trockener Kleider, empfindlicher Gegenstände, zum Essen und Trinken, sowie zum Aufenthalt bei schlechtem Wetter. Ansonsten hält sich die Gruppe ganzjährig im Freien auf.

Die Ausstattung

Für das Tipi ist ein Durchmesser von sechs Metern vorgesehen. In dem Zelt besteht ebenfalls die Möglichkeit zum Aufenthalt im Trockenen. Bei entsprechender Ausstattung kann es auch beheizt werden. Die Zeltstangen werden derzeit unter der Regie des Revierförsters Wolfgang Walz im Gemeindewald vorbereitet. Daneben sind zwei Komposttoiletten eingeplant, zwei Sitzkreise mit Baumstumpfhockern und einer Feuerstelle. Um eine Gefährdung durch den nahegelegenen Mühlebach auszuschließen, ist eine naturnahe Umzäunung vorgesehen. Geplant sind auch Blitzableiter. Bei erhöhter Gefahrenlage ist der Bürgersaal Birndorf als Ausweichquartier vorgesehen.

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, das Baugenehmigungs- und Bauantragsverfahren in die Wege zu leiten. Der Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis, so Bürgermeister Stefan Kaiser, wurde beim Kommunalverband für Jugend und Soziales eingereicht. Das Personal sei vorhanden: eine Leiterin, zwei Fachkräfte und eine Hilfskraft. Es mache jedoch keinen Sinn, so Stefan Kaiser, noch im Herbst mit dem Betrieb zu beginnen. Die Betriebsaufnahme sei zum 1. März 2022 geplant. Der Gemeinderat stattete den Bürgermeister mit der Vollmacht aus, in den Ferien die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. In der Sitzung wurde darauf hingewiesen, dass es erforderlich sei, Parkplätze und Haltestellen einzurichten.