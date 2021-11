von Doris Dehmel

Aufträge für die Großbaustellen der Gemeinde Albbruck, Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule Albbruck und neues Feuerwehrgerätehaus in Schachen, hat der Gemeinderat vergeben. Dabei gab es zwischen den Kostenschätzungen und den eingegangenen Angebotssummen teilweise deutliche Unterschiede.

Die Erweiterung des Urnenfelds auf dem Friedhof Nachdem bereits im Haushaltsplan 40.000 Euro für die Erweiterung des Urnenfelds auf dem Friedhof in Albbruck vorgesehen sind, beschloss der Gemeinderat, als überplanmäßige Mittel weitere 12.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Arbeiten wurden an die Firma Gartenbau Schlachter zum Angebotspreis von 51.606 vergeben.

Den Auftrag für die Trockenbauarbeiten erhielt die Firma Heinrich Schmid aus Laufenburg zum Angebotspreis von 141.557 Euro, was etwa 6000 Euro höher liegt als die erste Kostenberechnung. Knapp 20.000 Euro höher als ursprünglich angenommen belaufen sich die Putz- und Fassadenarbeiten mit Klinkerriemchen, die an die Firma Veliu Bau aus Immendingen zum Preis von 402.112 Euro vergeben wurden. Im Rahmen der Kostenberechnung liegt das Angebot der Firma Karl Fricker aus Görwihl in Höhe von 118.965 Euro für die Metallbau- und Schlosserarbeiten.

Feuerwehrhaus

Für das Feuerwehrgerätehaus Schachen wird die Schreinerei Vogt aus Ühlingen die Innentüren zum Angebotspreis von 23.090 Euro liefern, was 3000 Euro teurer ist als der Voranschlag. Bei den vorher berechneten Kosten in Höhe von 15.000 Euro bedeutet das Angebot der Firma Kuttruff mit 14.708 Euro hingegen eine Punktlandung für die Malerarbeiten.

Ebenfalls für das Feuerwehrgerätehaus wird die Firma Kessler GmbH aus Schlingen zum Angebotspreis von 12.562 Euro, lediglich 500 Euro teurer als angenommen, die Bodenbeschichtung vornehmen. Den Zuschlag für die Metallbauarbeiten im Feuerwehrhaus erhielt die Firma Metallbau Huber aus Görwihl zum Preis von 24.722 Euro, was 2700 Euro höher liegt als der Ansatz.

Breitband

Bevollmächtigt vom Gemeinderat wurde der Bürgermeister, nach Eingang der Angebote und deren Prüfung die Vergabe für die im Zuge des Breitbandausbaus in Birkingen notwendige Gehwegerneuerung in der Dogerner Straße vorzunehmen.

Funkmast

Lediglich der Kenntnisnahme diente die Information des Gemeinderats, dass die Firma Telefonica Germany GmbH und Co. OHG zum Neubau einer Sende- und Empfangsanlage für mobiles Breitband in Albbruck-Albert ein im Privatbesitz befindliches Grundstück gefunden hat.