von Doris Dehmel

Die weiteren Aktivitäten der Landfrauen Unteralpfen sind wie in vielen Vereinen von den Corona-Einschränkungen abhängig. Dennoch sind die Frauen optimistisch, dass zumindest die traditionellen Termine stattfinden können. Eine Tradition ließen sie mit dem Binden von Kräuterbüscheln aufleben. Unter der Anleitung von Angela Hässig trafen sich einige Landfrauen, um auf dem Stieghof die duftenden Sträuße zu binden.

Bis zu 40 Kräuter aus Gärten, Wiesen und Feldern wurden hierzu verwendetet. Beifuß, Borretsch, Eisenkraut, Frauenmantel, Goldrute, Heidelbeerzweige, Johanneskraut, Salbei und eine Vielzahl anderer Pflanzen wird von alters her eine naturheilkundliche oder mystische Bedeutung zugesprochen. Mit dem Segen Gottes für Menschen, Haus und Tiere wurden die mit ihrem reichen Duft die St. Laurentius-Kirche erfüllenden Sträuße verteilt. Einem alten Brauch folgend, sollen die gesegneten Kräuterbüschelg so lange in einem geschützten Winkel der Häuser bleiben, bis sie im kommenden Jahr wieder an Mariä Himmelfahrt durch Neue ersetzt werden.