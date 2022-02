von Doris Dehmel

Wenn bedingt durch Corona auch in diesem Jahr in Albbruck die Fastnachtsaktivitäten erneut nur eingeschränkt stattfinden können, so wurde mit dem Narrenbaumstellen am Samstag doch eine langjährige Tradition wieder belebt. Bereits während des Marschs vom Lagerplatz des 23 Meter langen Baumes verbreiteten die Albgaischter auf ihre Weise den närrischen Bazillus.

Mit Muskelkraft und hölzernen Scheren stellen Zunftmitglieder dem Baum vor dem Rathaus auf. | Bild: Doris Dehmel

Vor dem Rathaus angekommen, warteten bereits viele Zuschauer auf das spektakuläre Aufrichten des Baums. Mit Holzscheren und viel Muskeleinsatz wurde das aus dem Gemeindewald stammende stattliche Exemplar in die Senkrechte gebracht und zeigt an, dass die Fasnacht gekommen ist.