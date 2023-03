Eine positive Bilanz legte der Vorsitzendes des DRK-Ortsvereins Albbruck, Adrian Hufschmid und Bereitschaftsleiter Julian Binkert in der Hauptversammlung vor. Sanitätsdienste, Inforveranstaltungen für andere Vereine, gemeinsame Dienstabende und Vorstandssitzungen konnte nach den Corona-Beschränkungen endlich wieder in gewohnter Weise stattfinden. Insgesamt wurden von den 33 Aktiven 2600 Dienststunden geleistet.

Hinzu kamen die Einsätze der „Helfer vor Ort“ über die Jan Arland berichtete. Zehn Personen wurden an 150 Tagen 185 mal alarmiert. Am häufigsten war Boris Zepf im Einsatz. Auch das Jugendrotkreuz war bei den verschiedensten Aktivitäten dabei und verbrachte gemeinsam ein 24-stündiges Rettungsdienstprojekt mit den unterschiedlichsten Einsätzen. Künftig will sich die Altersabteilung wieder regelmäßig treffen, was während Corona nicht mehr möglich war. Gut gewirtschaftet hatte Kassiererin Marlies Huber, deren Zahlen von Annette Kunzelmann und Carsten Weber bestätigt wurden.

Bürgermeister Stefan Kaiser sprach von beeindruckenden Zahlen und lobte die funktionierende Jugendarbeit. „Hier braucht man sich keine Gedanken für die Zukunft zu machen. Die aufgeführten Leistungen und das Zusammenwirken zwischen Aktiven und Jugend sowie die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr verdient höchstes Lob.“ Kaiser versicherte, dass die Gemeinde auch künftig stets hinter den Menschen stehe, die im Ehrenamt tätig sind und so das Leben im Dorf entscheidend mitgestalten. Wichtig sei auch, dass die Zahl der Helfer vor Ort weiter ansteige. Sehr positiv wertete der Bürgermeister die gute Zusammenarbeit zu den Hilfsorganisationen über die Gemeindegrenzen hinaus, der künftig sicherlich noch stärkere Bedeutung zukomme.

Durch den Wechsel vom Jugendrotkreuz zu den Aktiven oder den direkten Eintritt in die Bereitschaft konnten durch Kreisbereitschaftsleiterin Sabrina Exner elf Personen neu aufgenommen werden: Linn Budschin, Anika und Laura Welte, Nimue und Noah Ahmend, Leonie Kirves, Marinus Kraft, Marion Bächle, Denis Besel, Lukas Dengler und Aron Kästel.