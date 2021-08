von Doris Dehmel

Einsam ist es für die beiden Schwimmmeister im Albbrucker Freibad in diesem Sommer geworden. Mitunter gab es Tage, da sind die Badbesucher gänzlich ausgeblieben. An anderen Tagen kamen zumindest einige, die für kurze Zeit im Wasser für ihre Fitness sorgten. Und selbst die besten Tage am 17. Juni und am 14. August mit jeweils rund 1050 Besuchern lagen weit hinter den sonst üblichen Rekordzahlen des Freibades zurück.

Denn der Wettergott schickte in dieser Saison überhaupt kein richtiges Badewetter. Zusammenhängend schöne Tage seien einfach ausgeblieben, lautet die gemeinsame Bilanz der Betriebsleiter Sebastian Gleichauf und Dieter Gleichauf. „In meinen 46 Jahren Dienstzeit habe ich noch nie so einen schlechten Sommer erlebt“, erklärte Schwimmmeister Dieter Gleichauf.

Längst nicht jeden Tag herrschte in den vergangenen Wochen lebendiger Betrieb im Albbrucker Freibad wie auf diesem Archivfoto. | Bild: Doris Dehmel

An keinem einzigen Wochenende oder zumindest einem Sonntag habe man sich wie im Hochsommer gefühlt. Nachdem am 1. Juni bereits coronabedingt mit einiger Verspätung das Freibad eröffnet wurde, konnten bislang lediglich 22.000 Badbesucher gezählt werden. Eine Zahl, die normalerweise mindestens doppelt so hoch ist zu diesem Zeitpunkt.

Teststation am Freibad Als positiv auf die Besucherzahlen hat sich die im Außenbereich installierte Corona-Teststation entwickelt. Bis zu 100 Personen wurden täglich kostenfrei getestet. Um das Testangebot noch zu erweitern, gelten derzeit Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr täglich. Auch das Freibad ist weiterhin geöffnet. Seit der Eröffnung 1987 bis 2019 betrug die durchschnittliche Besucherzahl 63.270 Besucher im Jahr.

An den so stark rückläufigen Zahlen könnten auch die Eingangsbeschränkungen zu Beginn der Saison gewesen sein, vermuten die Schwimmmeister. Die ersten zwei Wochen nach Eröffnung wurden im sogenannten Zweischichtbetrieb die Besucher eingelassen. Dabei sei es sehr mühsam gewesen, die Abstandsregelungen vor der Kasse einzuhalten. Gerade für den Nachmittag hatten sich lange Warteschlangen gebildet.

Nachdem die Online-Registrierung für viele aus technischen Gründen nicht möglich war oder von ihnen abgelehnt wurde, habe die Zettelwirtschaft zusätzliche Schwierigkeiten und Zeitverzögerungen gebracht, blicken die Schwimmmeister zurück. Sebastian und Dieter Gleichauf berichten außerdem, dass mit fortschreitender Badesaison die Abstandsregelungen von den Gästen immer nachlässiger eingehalten worden seien.

Mühsamer als sonst seien auch die Schwimmkurse für Kinder verlaufen. „Es war deutlich spürbar, dass den Kindern im vergangenen Jahr der Aufenthalt im Wasser und ihre damit verbundene Beweglichkeit gefehlt hat“, erklärte Sebastian Gleichauf, der sieben Schwimmkurse leitete. Auch das schlechte Wetter forderte mehr Flexibilität als sonst. So musste nicht selten auf wärmere Stunden am Nachmittag ausgewichen werden.

Für ältere Kinder läuft derzeit zusätzlich noch ein von Dieter Gleichauf geleiteter Kurs, an dessen Ende dank dem Engagement der beiden Schwimmmeister fast alle der 90 Kinder das „Seepferdchen“ erreicht haben werden. Bereits für das kommende Jahr liegen Anmeldungen für die Kinderschwimmkurse vor.