von Doris Dehmel

Im Oktober 2019 hat Albbruck den Titel einer Fairtrade Gemeinde erhalten. Damit zählt Albbruck als 641. Kommune in Deutschland, 121. in Baden-Württemberg, 15. in Südbaden und vierte im Landkreis Waldshut zu den Vorreitern, wenn es darum geht, die Visionen von Fairtrade in die Tat umzusetzen. Nachdem alles in ehrenamtlichem Einsatz Geleistete zum Nachweis der fünf Kriterien führte, die als Voraussetzung für die Auszeichnung dienen, war das weitere Etappenziel der Aufbau eines kleinen Weltladens in Albbruck.

Fairtrade in Albbruck Noch ehe in Albbruck der Fairtrade-Gedanke so richtig belebt wurde, waren im Edeka-Markt Schulz fair gehandelte Produkte zu finden. Deren Auswahl steigerte sich stetig in der Vergangenheit, ebenso wie die Nachfrage nach regional und global fair gehandelten Lebensmitteln. Kontakt: 07753/621.

Doch nicht zuletzt war es auch hier die Pandemie, deren Einschränkungen das Vorhaben zunächst ausbremsten. Trotz allem sind immer mehr Konsumenten bereit, bei ihrem täglichen Einkauf ihr Augenmerk auf fair gehandelte Produkte zu richten und regionale Lebensmittel zu kaufen, dies sei im örtlichen Einzelhandel feststellbar. Günter Renk als Leiter der Steuerungsgruppe freute sich, dass so lange Vereinsaktivitäten möglich waren und auch bei den Vereinswirten die Nachfrage nach fairen Produkten anstieg. Bei den jüngsten Seniorennachmittagen der Gemeinde wurde wie selbstverständlich fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt und manche Besucherdelegation im Rathaus mit ähnlichen Produkten bewirtet.

Das Engagement

Nach dem Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein“, könne viel dazu beigesteuert werden, dass sich die Situation der Menschen in den ärmeren Ländern des globalen Südens verbessern lasse, ihnen ein gerechter Lohn bezahlt, medizinische Versorgung und soziale Absicherung ebenso möglich werde wie ein Zugang zu Bildung und Ausbildung, erklärte Günter Renk als Leiter der Steuerungsgruppe. Er dankte allen, die sich dafür engagiert hatten, dass anstelle des ursprünglich vorgesehenen Weltladens zumindest ein in der Christiani-Einrichtung in Schachen entstandenem Regal, vorerst als ein eigener Bereich im Edeka-Markt in Albbruck entstehen konnte.

Das Regal

Auf diesem Regal ist neben den im Geschäft außerdem zu findenden Produkten eine Auswahl an Lebensmitteln des täglichen Bedarfs aufgereiht. Mit großem Einsatz mit dabei sind die ehrenamtlichen Entwicklungshelfer und Initiatoren der IG Eine Welt, Gaby und Günter Schulz, die für die Bestückung der neuen Einkaufsmöglichkeit zuständig sind.