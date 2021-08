von Doris Dehmel

Auf eine eher ungewöhnliche Art verlief beim SV Albbruck die Hauptversammlung 2020/2021. Um alle Corona-Regeln mühelos einzuhalten, kamen über Stunden verteilt die Mitglieder ins Vereinsheim, um ihre Stimme für die Wahlen abzugeben. Dabei hatten alle die Möglichkeit sich über den Rückblick des Vorsitzenden Christian Kasper wie auch die übrigen ins schriftlicher Form vorliegenden Berichte zu informieren. Anstehende Ehrungen langjähriger Mitglieder sollen an einem der kommenden Heimspiele nachgeholt werden.

„Die größte Herausforderung für unseren Verein, den Zusammenhalt zu stärken und optimistisch in die Zukunft zu blicken, ist uns gelungen“, betonte Christian Kasper. Man habe sogar bei den Mitgliederzahlen einen leichten Zuwachs registriert und erfahren können, das Bewohner in den Neubaugebieten Interesse am Verein zeigen. Als neuer Trainer für den Aktiv-Bereich konnte Thomas Duffner gewonnen werden.

Durch clevere Herausforderungen war es gelungen, die Fitness der Mitglieder auch in trainingsfreien Zeiten zu fördern. Kasper dankte allen, die sich auf die unterschiedlichste Weise eingebracht haben und wie Michael Kuder, der 14 Jahre lang als Kassier Verantwortung getragen hat, Jürgen Haselwander, Guiseppe Catalano und Oswald Hilpert ihre bisherigen Ämter verlassen haben. Lob galt auch allen, die sich in der Jugendarbeit engagiert hatten ebenso den Alten Herren, die als Aushilfen nach wie vor im Aktivbereich wichtig sind. Obwohl die Sportanlagen größtenteils ungenutzt blieben, erforderte ihre Pflege Aufwand.

Wie aus dem Kassenbericht zu erfahren war, ist der SV Albbruck schuldenfrei und trotz der ausgefallenen Einnahmen mit ausreichend liquiden Mitteln ausgestattet, um mit dem Vereinsleben zu starten wie es vor Corona war. Für den Vorsitzenden ist die seit Jahren größte Sorge, Personen zu finden, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Wenn wir unseren Verein so erhalten wollen, wie er ist, dann müssen wir alle gemeinsam nach guten Lösungen suchen und um unseren SVA kämpfen“, lautete der Appell des bis 2022 in seinem Amt bestätigten Christian Kasper. Ihr Amt werden der Vereinswirt Bernhard Bächle und Beisitzer Medien Volker Hofmann ebenfalls bis nächstes Jahr inne haben. Bei den Neuwahlen wurden Robin Steinle als Vorstand Sport und Marc Schlpf als Schriftführer wiedergewählt. Oswald Hilpert wurde zum neuen Kassier bestimmt und zum bisherigen Kassenprüfer Manfred Schrenk kam Michael Kuder hinzu.