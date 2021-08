von Doris Dehmel

Üblicherweise verabschieden sich die Sänger vor der Sommerpause in gemütlicher Runde. Anders in diesem Jahr. Seit fast einem Jahr der Abstinenz trafen sich die Mitglieder des Albbrucker Gesangvereins zu einem gemütlichen Wiedersehen im Gasthaus „Bahnhöfle“ in Albbruck. Dabei freute sich Chorleiter und Vorsitzender Hans Joachim Huber, dass fast die gesamte Sängerschar vollzählig dabei war.

Dabei kam man überein, in diesem keine Hauptversammlung einzuberufen, da es aufgrund der Pandemie keinerlei Veranstaltungen oder sonstige Aktivitäten des Vereins gegeben hatte. Die gewählten und bestellten Vorstandsmitglieder bleiben solange im Amt, bis die nächste Hauptversammlung abgehalten werden kann. „Die überwiegende Meinung der Sängerinnen und Sänger war, mit den regelmäßigen Proben im Herbst wieder zu beginnen“, so Hans Joachim Huber. Sollten die Corona-Bedingungen bis dahin nicht verschärft werden, wäre die erste Probe am 16. September.

Es ist vorgesehen, das erlernte Konzertprogramm aufzufrischen und dann vielleicht diese Lieder im Frühjahr 2022 der Albbrucker Bevölkerung zu Gehör bringen zu können. Wie der Dirigent berichtete, möchte ein Sänger seine aktive Zeit beenden. Dies wurde allgemein bedauert, aber für die Entscheidung des bald 90-Jährigen Verständnis gezeigt. Ausgetreten ist während der Pandemie eine Sängerin.

Wer Lust am gemeinsamen Singen und Interesse am Gesangverein Albbruck hat, ist eingeladen am 16. September ins Probelokal „Altes Schulhaus Alb“ zu kommen. Eine vorherige Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 01520/407 70 19 möglich.