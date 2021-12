von Manfred Dinort

Mit Bedauern hat der Gemeinderat Albbruck in seiner jüngsten Sitzung den Antrag der Gemeinderätin Helga Dietenberger zur Kenntnis genommen, zum Ende des Jahres aus dem Gemeinderat ausscheiden zu wollen. In einem Brief an den Bürgermeister und die Kollegen des Gemeinderats schreibt sie: „Mir hat die gemeinsame Zeit und die Arbeit in diesem Gremium der Gemeinde Albbruck immer sehr viel Freude gemacht – auch wenn es manchmal sehr aufreibend war.“ Dann fügt sie hinzu: „Ich beende diese Aufgabe ohne Groll – neue Aufgaben sehe ich schon auf mich zukommen.“

Bitte um Kollegialität

Dann äußert sie ein Anliegen an die Kollegen des Gemeinderats: „Ich möchte Sie/Euch bitten, meinem Nachfolger genauso viel Respekt und Kollegialität entgegenzubringen wie mir.“ In der Gemeinde stünden so viele neue und interessante Aufgaben an, die nur gemeinsam gelöst werden könnten.

Wunsch, dagegen zu stimmen

Auch Bürgermeister Stefan Kaiser bedauerte die Entscheidung der Gemeinderätin, die seit 1999 als parteiloses Mitglied der SPD-Fraktion angehört. Aber wie es die Gemeindeordnung vorschreibe, müsse im Gemeinderat über den Antrag abgestimmt werden. Das wurde auch ausgeführt, aber man sah es den Mitgliedern des Gemeinderats an, dass ihnen die Zustimmung schwerfiel und sie nach einer Schweigeminute nur zögerlich die Hand hoben. Johann Tröndle (CDU) fragte: „Kann man auch dagegen stimmen?“ Das wäre sicher möglich, sagte Stefan Kaiser, aber das ergebe wohl keinen Sinn. Laut Gemeindeordnung könne ein Mitglied des Gemeinderats sein Ausscheiden aus dem Gremium aus wichtigem Grund verlangen. Unter anderem werde das Alter von mehr als 62 Jahren als Vorliegen eines wichtigen Grundes anerkannt. Auf dem freiwerdenden Platz rückt Stefan Hüner (SPD) nach, der nach dem amtlichen Ergebnis der jüngsten Gemeinderatswahl vom Mai 2014 als Ersatzperson festgestellt wurde.

Die Gemeinderätin

Helga Dietenberger hatte in den Sitzungen des Gemeinderats immer einen wachsamen Blick und ein großes Interesse, wenn es etwa um die Situation in den Kindergärten ging, um die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule, um die Erschließung des Gewerbegebiets „Rütte-Allischmatten“, um Umweltbelange und das soziale Miteinander. Auch der Klimawandel lag ihr am Herzen: Zuletzt beklagte sie im Gemeinderat die zunehmende Tendenz bei den Hauseigentümern, vor den Hauseingängen „Steinwüsten“ statt Grünflächen anzulegen. Während ihrer Berufszeit war sie 27 Jahre Ansprechpartnerin in der Verbraucherzentrale Waldshut. Die offizielle Verabschiedung und die Vereidigung des Nachfolgers sollen in der letzten Sitzung des Jahres, am 20. Dezember, vorgenommen werden.