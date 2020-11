von Doris Dehmel

Unverzichtbar ist die Unterstützung des Fördervereins für den SV Albbruck. Die vielfältigen Aufgaben, speziell in der Jugendarbeit, können nur durch die finanzielle Unterstützung des heute knapp 70 Mitglieder zählenden Fördervereins bewältigt werden. So wurden beispielsweise für die Fußballjugend Kapuzenshirts und Trainingsanzüge angeschafft. Zudem beteiligte sich der Förderverein mit 5000 Euro an der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik.

Trotz weggebrochener Einnahmen wegen Corona, gibt es auch Lichtblicke bei Vereinen. Der SV Albbruck konnte dank Unterstützung die Flutlichtanlage auf LED umstellen

Kassierer Dieter Schopf hofft, wie der Vorsitzende Pirmin Feger, dass die Sponsoren weiter bereit sind, den Verein zu unterstützen, da momentan Einnahmen durch eigene Aktivitäten nicht möglich sind. Wenn Michael Kuder, der sich als Kassierer des SVA den Worten des Vorsitzenden Christian Kasper anschloss, auch von einer momentan noch stabilen Lage des Hauptvereins sprach, so machte er aber auch deutlich, dass die Manövriermasse künftig sehr viel geringer werde.

Ehrungen und Wahlen

Treue Mitglieder sind der Stamm des seit 25 Jahren bestehenden Fördervereins. Seit zehn Jahren sind Bernhard Eschbach, Fabian Holland, Adolf Hönig und Stefan Schaller dabei. Die Wahl von Jürgen Müller zum neuen Beisitzer war die einzige Änderung im Vorstand.

Jugendleiter Christian Hilpert informierte die Versammlung über die Aktivitäten der Fußballjugend, die in den vergangenen Monaten stark eingeschränkt waren. Alle Teams, von den Kickers bis zur A-Jugend, werden von 22 Trainern betreut. Neu ist, dass der SV Unteralpfen mit den jüngeren Junioren Teil der SG Albbruck-Buch wird.