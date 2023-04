Laufen, walken, spazieren, allein, zu zweit, mit und ohne Bollerwagen. Selbst der Zeitpunkt kann selbst bestimmt werden, sofern er sich zwischen Freitag, 7., und Samstag, 22. April, bewegt: Auch in diesem Jahr wird der Estelberglauf zum Hybrid-Event.

„Nachdem der virtuelle Lauf im vergangenen Jahr bei den Leuten so gut angekommen ist und auch die Nachfrage wieder recht groß ist, haben wir uns entschlossen, unseren Estelberglauf in Albbruck-Birkingen noch einmal in diesem Format anzubieten“, erklärt Tobias Hein, der stellvertretende Vorsitzende des TV Waldshut und Mitorganisator des Estelberglaufs. Trotzdem ist in diesem Jahr zusätzlich auch ein Wettkampf-Format am Sonntag, 23. April, geplant. Die Teilnehmer können sich zwischen dem 11,7 Kilometer langen Waldhaus-Estelberglauf „Free Run“ oder dem fünf Kilometer langen Barmer-Panoramalauf „Free Run“ entscheiden. Diese Läufe können in dem genannten Zeitraum zwischen dem 7. und 22. April absolviert werden. Während auf der 11,7 Kilometer langen Strecke des Waldhaus-Estelberglaufs auch starke Anstiege zu überwinden sind und sich diese vor allem an die geübten Läufer oder an die, die es einfach mal wissen wollen, richtet, ist der Barmer-Panoramalauf, der nur in Teilen dem Hauptlauf entspricht, vor allem etwas fürs Auge. „Die Läufer dort werden mit einem tollen Blick über Birkingen und Birndorf für ihre Mühen belohnt“, verspricht der Organisator. „Auch in diesem Jahr können die Strecken gelaufen, gewandert, gewalkt und mit Boller- oder Kinderwagen zurückgelegt werden“, so Tobias Hein weiter. Die Teilnahme ist gratis, wobei Spenden natürlich gerne angenommen werden. Mit der Anmeldebestätigung bekommen die Läufer einen persönlichen Link, über den nach dem Lauf sowohl die benötigte Zeit als auch ein Beweisfoto (optional) hochgeladen werden kann. „Im Ziel werden die Läufer nach getaner Arbeit ein Waldhaus-Finisher Bier genießen können“, so der Organisator. Es gelte, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Dies bestätigen die Teilnehmer mit ihrer Anmeldung. „Durch die Anmeldung besteht auch ein Versicherungsschutz“, fügt Tobias Hein noch an. Am Sonntag, 23. April, ist dann Leistung gefragt. Die Läufer können sich zwischen dem 11,7 Kilometer langen Waldhaus-Estelberglauf oder dem Barmer-Panoramalauf/-walk entscheiden. Zu diesen beiden Läufen sind Einzelanmeldungen oder Sammelanmeldungen für mehrere Personen aus einem Verein online bis Samstag, 22. April, möglich. Danach können die Anmeldungen nur noch direkt vor Ort angenommen werden. Neben den beiden genannten Läufen sind außerdem der Ligno-Trend-Schülerlauf und der Rotkamm-Kinderlauf möglich. Der Schülerlauf ist 1,7 Kilometer und der Kinderlauf 600 Meter lang und gratis. Trotzdem sollten sich die Teilnehmer für die jeweiligen Läufe anmelden. Start und Ziel der Läufe ist jeweils der Dorfplatz in Birkingen.

Wir erinnern uns: 2020 wurde der Estelberglauf wegen Corona ersatzlos gestrichen. Im Jahr darauf zeigte sich das Organisationskomitee des TV Waldshut kreativ. Wo sonst ausdauernde Laufsportler Steigungen von bis zu 30 Prozent hinter sich lassen und 370 Höhenmeter über Asphalt, Feld- oder Waldwegen zurücklegen, war 2021 auf dem Estelberg alles erlaubt.

Statt Leistung und Sekunden, standen Bewegung an der frischen Luft und Spaß im Vordergrund. Mit Erfolg. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich zahlreiche Teilnehmer und machten sich in den drei Wochen auf den Weg. Als Beweis, dass die Strecke gelaufen worden ist, diente ein Foto, dass die Teilnehmer von sich machen mussten.

Anmeldeformulare für den Lauf gibt es im Internet unter www.estelberglauf.de