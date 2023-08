Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen sind beendet und der Blick beim SV Albbruck ist auf die neue Saison gerichtet. In der Hauptversammlung appellierte der Vorsitzende Christian Kasper an alle, sich einzubringen, sportliche Ziele zu verfolgen und vor allem die Fußballjugend zu fördern. Viele fleißige Helfer arbeiten im Hintergrund, um den Spielern eine einwandfreie Anlage zu garantieren und im Kantinenbetrieb sowie bei anderen Aktivitäten Einnahmen zu erzielen, um die anstehenden Aufgaben leisten zu können. Denn die Sanierung des Sportheims steht bevor. Notwendig werden wird eine Budgetierung der finanziellen Mittel. Trotz gesteigerter Umsätze sind die Gewinne wegen der höheren Einkaufspreise und allgemein gestiegenen Kosten rückläufig.

Von einem Neuaufbau der ersten Mannschaft nach dem Abstieg berichtete Robin Steinle (Vorstand Sport). Gemeinsamkeiten und Kameradschaft müssten noch weiter gestärkt werden, um in Zukunft den Wiederaufstieg in die A-Klasse zu schaffen. Vor dem ersten Heimspiel am 19. August ist es gelungen, sieben neue Spieler in die Erste zu holen und den Kader auf 23 Spieler aufzufüllen. Der Kader der zweiten Mannschaft zählt 27 Mann. Mit dem Trainingslager in Italien sei der Teamgeist gesteigert worden. Hierzu soll auch eine Neuauflage des Glühweinhocks um Dreikönig beitragen. Wiederholt werden soll auch der Frauentag.

Von 119 SV-Albbruck-Kindern und der Spielgemeinschaft Union Albbruck/Dogern mit zehnprozentiger Beteiligung vom Fußballverein Eschbach berichtete Jugendleiter Tim Steinle. Bei den vergangenen Dorfmeisterschaften belegten die Alten Herren den zweiten Platz. Bis zu 17 Personen nehmen am wöchentlichen Training teil.

Bei den Wahlen wurden bestätigt: Robin Steinle (Vorsitzender Sport), Marc Schöpf (Schriftführer), Patrick Gruschei (Beisitzer Anlage und Gebäude), die Kassenprüfer Michael Kuder und Manfred Schrenk. Im Amt als Vorsitzender (Alte Herren) bestätigt wurde Rolf Zeyda. Nachdem beim Festbankett vor wenigen Wochen die verdienten Mitglieder Michael Kuder und Axel Bögle zu Ehrenmitgliedern ernannt und der Vorsitzende Christian Kasper für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden, standen nun weitere Ehrungen an. Seit 25 Jahren im SV Albbruck ist Simon Feger Mitglied. Seit 50 Jahren sind im Verein: Andreas Perschl, Peter Rotzinger, Willi Brehl, Thomas Tinius, Christian Berger, Axel Albicker und Claus Schlachter.