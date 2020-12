von sk

Senioren den Alltag erleichtern und den Zusammenhalt zwischen Jung und Alt stärken: Albbruck zeigt mit dem Projekt „Digitale Nachbarschaftshilfe“, wie das geht. Initiiert wurde es Mitte 2020 von der Klaus-und-Christel-Weigelt-Stiftung. Mit der Nachbarschaftshilfe Albbruck, der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl, der katholischen Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck und der Gemeinde Albbruck wurde als erstes Ziel die Digitalisierung und Erweiterung des Angebots der Nachbarschaftshilfe Albbruck definiert, teilt die Kirchengemeinde mit.

Das Ziel überzeugte die Leitung des Projektes „Sorgende Gemeinde werden“ der evangelischen Landeskirche in Baden so, dass es zwei Jahre mit Fördermitteln von 10.000 Euro unterstützt wird. Die Nachbarschaftshilfe nutzt für ihre Kommunikation WhatsApp. Nun wird eine seniorengerechte Plattform bereitgestellt, die eine gesicherte Kommunikation ermöglicht und die Privatsphäre schützt. Sie wird ein Helferportal mit Auftragsmanagement enthalten. Es ermöglicht die einfache Gewinnung von ehrenamtlichen Helfern durch Digitalmarketing, die Selbsterfassung von strukturierten Helferprofilen, Erstellung von Einsatzanfragen, digitale Verfügbarkeitsanfragen bei Helfern und vieles mehr, so die Kirchengemeinde.

In der ersten Hälfte 2021 wird die Plattform bereitstehen und kann später für die Gemeinde, Schule, Vereine, Einrichtungen und Dienstleister geöffnet werden. 2021 werden engagierte Albbrucker gebraucht, die helfen, mit der Nachbarschaftshilfe Schulungsveranstaltungen anzubieten, die die heutigen und zukünftigen Senioren im Umgang mit der Plattform, auch mit einem Smartphone oder Tablet, schulen.