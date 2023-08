Seit 30 Jahren ist Beate Eisenberg Erzieherin in Albbruck. Zum Arbeitsjubiläum überreichte ihr Bürgermeister Stefan Kaiser ein Präsent, verbunden mit dem Dank sich so lange Zeit in der Kleinkindbetreuung der Gemeinde zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

Bereits 1982 absolvierte sie im Kindergarten Alb ein Vorpraktikum, ehe sie sich zehn Jahre lang ganz ihrer Familie widmete, in der zwei Kinder heranwuchsen. In dieser Zeit reifte bei Beate Eisenberg der Entschluss, doch noch ihren Berufswunsch zu verwirklichen. Der Ausbildung an der Justus-Liebig-Schule in Waldshut schloss sich das Anerkennungsjahr im Kindergarten Birkingen an. Gerne erinnert sie sich noch an die Zeit als längst vor den heutigen Upcyclinggedanken mit einfachsten Mitteln gebastelt wurde und die damalige Infrastruktur des Kindergartens mit der heutigen nicht zu vergleichen war.

1994 kam Beate Eisenberg in den Kindergarten Alb, in dem sie vor vielen Jahren auch die Leitung übernahm. Kindergartengenerationen hat sie hier ebenso erlebt wie viele Kolleginnen und Praktikantinnen. Bis heute mache ihr die Arbeit richtig Spaß. Nicht abgewichen sei sie bis heute von ihrem Standpunkt, dass Wertevermittlung ein ganz wichtiger Faktor in der Betreuung der Kleinen sei.