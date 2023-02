Der Musikverein Harmonie Unteralpfen hat einen neuen Vorsitzenden: Daniel Leber hat die Nachfolge von Daniel Ebner angetreten, der als Bereichsleiter Jugend weiter dem Vorstand angehören wird. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Leon Rebsamen gewählt. David Nägele und Franziska Ebner übernehmen das Amt des Jugendwarts. Andrea Wieland ist weiterhin Schriftführerin.

Nach sieben Jahren blätterte Daniel Ebner letztmals in seinem Rückblick, der mit der abgespeckten Fasnacht begonnen hat. Nach den coronabedingten Einschränkungen sei fast wieder Normalität eingekehrt. Im Mai starteten die ersten Proben mit Dirigent Nico Albiez. Es standen drei auswärtige Auftritte und kirchliche Auftritte in der St. Laurentiuspfarrei an. Sehr gut sei der Verlauf des Saufestes gewesen, was sich in der Vereinskasse feststellen lasse.

Der Verein Der Musikverein Harmonie Unteralpfen zählt derzeit 62 aktive Mitglieder, zwölf Zöglinge in Ausbildung und 41 Passivmitglieder. Seit langer Zeit ist das Jahreskonzert ein Garant für volle Hallen. Mit Dirigent Nico Albiez setzt sich die Tradition fort, dass ein Vereinsmitglied künftig den Ton angibt. Vorsitzender ist Daniel Leber. Kontakt unter Telefon 07755/939 48 58.

Um noch mehr Kinder und Jugendliche für das Musizieren zu gewinnen, fand eine Instrumentenvorstellung statt. Derzeit werden neun Kinder in Blockflöte und zwölf weitere Kinder an anderen Instrumenten ausgebildet. „Derzeit wird der Nachwuchs von Lehrkräften der Jugendmusikschule unterrichtet, was auch mit erheblichen Kosten verbunden ist“, sagte Daniel Ebner. Aus diesem Grund wünschte er sich Ausbilder aus den eigenen Reihen. Der neu gegründete Musikgarten für Kinder entwickelte sich überaus positiv. Derzeit werden 31 Kinder in vier Gruppen auf spielerische Weise an die Musik herangeführt.

„Oberste Priorität muss der Jugend gelten“, appellierte Dirigent Nico Albiez. Sein Blick galt dem Jahreskonzert als dem musikalischen Höhepunkt. Um eine gute Verteilung der einzelnen Instrumente zu erreichen, befinden sich derzeit vier Musikerinnen von der Querflöte in der Umschulung.

Erfreulicherweise hat es im vergangenen Jahr keine Abmeldungen gegeben, dafür in der Hauptversammlung mit Sarah Nägele und Günter Boll zwei Zugänge. Der Blick in die Zukunft galt der am 7. Juli startenden Vorbereitung auf das Jahreskonzert 2023, dem Saufest, der Teilnahme am Bezirksmusikfest in Strittmatt und der Musikerreise mit dem Auftritt in Durbach.