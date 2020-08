von Doris Dehmel

Als im Frühjahr mit den Sanierungsarbeiten am Verbindungssteg von Albbruck ins schweizerische Schwaderloch mit den Arbeiten begonnen wurde, gingen die Bauleute noch davon aus, dass der Steg über den Rhein bis Ende August saniert sein könnte. Kannte doch damals noch niemand die Corona-Auflagen, die zwischenzeitlich zu beachten waren.

Aktuell sei der Fertigstellungstermin noch offen, wie von der Schluchseewerk AG zu erfahren waren. Schließlich hatte die Radag (Rheinkraftwerk Albbruck Dogern) auf die vom Bundesamt für Energie in Bern zu erteilende Bewilligung der Unterhaltungsarbeiten lange gewartet. Exakt war diese in internationaler Abstimmung zwischen den deutschen und Schweizer Behörden erteilte Genehmigung am 1. April eingetroffen. Dies bedeutete den unmittelbaren Start der Arbeiten auf beiden Länderseiten.

Fußgänger, Radfahrer, Wanderer und Jogger warten sehnlichst darauf wieder ihre gewohnten Runden drehen zu können. Während die Einen gewöhnlich die Schweizer Seite entlang des Rheins bis zum Stauwehr in Dogern als Einstieg in den Rundkurs nutzen und auf der deutschen Seite zum Ausgangspunkt zurückkehren, so bevorzugen Andere den umgekehrten Weg. Wieder andere starten in Dogern oder Leibstadt auf ihre „Lieblingsstrecke“. Sie alle hoffen, dass der Rundkurs bald wieder möglich sein wird. Bis dahin wird die Brückenplatte total erneuert sein.

Betonarbeiten Anfang Oktober fertig

Abschnittsweise sollen die Betonarbeiten bis Anfang Oktober erledigt sein. Die Sanierung der korrossionsgeschädigten Stahlkonstruktionen an den Widerlagern ist in vollem Gange ebenso die Sanierung der Brückenlager an den Widerlagern. Bei der Beurteilung des Sanierungsumfangs wurde die Erneuerung des Brückengeländers zur Verkehrssicherheit für die Radfahrer festgelegt. Die Montagearbeiten sind bereits in drei Bauabschnitten erfolgt während am vierten Abschnitt noch gearbeitet wird. Beinahe völlig abgeschlossen ist die Betonsanierung der Brückenwiderlager.

Der Schwaderlocher Steg ist eine 1934 erbaute Brücke. Sie ist die Verbindung zwischen zwei Ländern und zwei Gemeinden und ist wichtig im Naherholungsbereich.