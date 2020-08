von Doris Dehmel

Nach vier Jahrzehnten ist es das erste Mal, dass in der Schachener Sandgrube kein Autocross-Rennen stattfindet. Während im belgischen Spa der Formel 1–Zirkus seinen weiteren Lauf nimmt, bleibt es auf dem Renngelände vom Stock-Car-Club Abbruck ruhig. „Ein Rennen wie es üblicherweise durchgeführt wird, lässt sich mit den entsprechenden Corona-Auflagen nicht realisieren“, versicherte Vereinsvorsitzender Carlos Groß. Schließlich gehe es vorrangig um die Gesundheit der Fahrer und Zuschauer.

Wie in vielen Vereinen kam das Jahresprogramm beim Stock-Car-Club Albbruck in diesem Jahr so gar nicht ins Laufen. Niemand konnte ahnen, dass nach dem Verzicht auf die Generalversammlung viele Aktivitäten Coronabedingt in diesem Jahr nicht stattfinden konnten und das Vereinsleben nur sehr eingeschränkt möglich war. Alle bislang regelmässig stattfindenden Mitgliederversammlungen mussten seit dem Frühjahr abgesagt werden.

Die aktiven Vereinsmitgliedern, die vielfach in den Wintermonaten ihre Bolliden in der Garage startklar machen, nutzten die Zeit, um weiter an ihren Fahrzeugen zu schrauben und sie für einen Neustart zu optimieren, alles in der Hoffnung, es könnten zumindest Trainingsfahrten möglich sein. Doch auch diese waren im April und Juni abgesagt worden.

Jugendarbeit kommt zum Erliegen

In Absprache mit den übrigen Rennveranstaltern wurde die Meisterschaft um den Drei-Nationen Cup ebenfalls ausgesetzt. Die Vereinsverantwortlichen bedauern, dass auch die in den vergangenen Jahren forcierte Jugendarbeit heuer zum Erliegen kam. Der Jugendlehrgang musste ausfallen ebenso wie die Teilnahme an der Albbrucker Ferienmaus.

Zuversichtlicher Blick aufs nächste Jahr

„Wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen und haben Teile der Strecke bereits ausgebessert und weitere Arbeitseinsätze natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln vorgesehen“, versicherte Carlos Groß. Er und seine Kollegen setzen alle Hoffnungen auf das kommende Jahr, dass am 28. und 29. August in gewohnter Qualität und vor allem mit Zuschauern das 41. Auto-Cross-Rennen in der Sandgrube in Schachen stattfinden und zum Anfang der Saison ein Jugendlehrgang angeboten werden kann.