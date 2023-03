Beim ersten Konzert des Albbrucker Corona Brass Ensembles in der Christuskirche haben die vier Musiker und ihre Kollegin vor einem so großen Publikum gespielt, wie sie es kaum selbst erwartet hätten. Im Jahr 2019 hatten die Blasmusiker nach ihrem Auftritt in Albbrucks Partnergemeinde Carmignano di Brenta beschlossen, künftig öfter gemeinsam aufzutreten. Die Probenzeit war dann durch Corona erschwert, es musste immer wieder nach passenden Räumen gesucht werden.

Zum Konzert in der Fastenzeit hatte Pfarrerin Heidrun Moser den Kirchenraum zur Verfügung gestellt und mit Texten und Gebet das musikalische Erlebnis bereichert. Nachdem sich Andreas Ebner und Gerald Mutter (beide Horn), Inno Knapp und Andrea Malzacher-Tröndle (beide Trompete) und Gerbert Schmidt (Posaune) auf den musikalischen Weg gemacht hatten, suchten sie nach einer professionellen Leitung. Diese fanden sie in Musiklehrer Herbert Gramsch. Als die für die Aufführung ausgesuchten Stücke in ihrer Originalfassung für weitere Instrumentalisten geschrieben waren, machte Gramsch sie Stück für Stück passend für das „Konzert zur Fastenzeit“.

Obwohl es am frühen Abend stattfand, ließ das Ensemble zum Auftakt „Morning Light“ erklingen. Im weiteren Verlauf des Konzerts kamen Teile der „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel und mit „Gavotte“, „Bist du bei mir“ und „Ermuntere dich, mein schwacher Geist“ gleich drei Werke von Johann Sebastian Bach zur Aufführung. Nach „Wer bis an das Ende beharrt“ aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, „Come Again, Sweet Love“ von John Dowland und weiteren Stücken schloss das offizielle Programm mit dem vom Ensemble begleiteten und von Grace Mosha in ihrer Heimatsprache Suaheli gesungenen „Vater unser“.