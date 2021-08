von SK

Von zwei sehr unterschiedlichen Vereinsjahren 2019 und 2020 berichtete Vorsitzender Thomas Bomans bei der Hauptversammlung des Awo-Ortsvereins Lauchringen in der Begegnungsstätte des Betreuten Seniorenwohnen „Haus ob dem Lauffen“ in der Hauptstraße 86. Während 2019 ein normales und aktives Vereinsjahr darstellte mit Planungen in das Jahr 2020 hinein, so wurde ab März 2020 die gesamte ehrenamtliche Arbeit von Corona bestimmt. Erfreulicherweise hat sich der gesamte Vorstand bis auf eine Änderung zur Wiederwahl gestellt, informiert der Verein in einer Mitteilung.

Unter Einhaltung der Regeln der Corona-Verordnung konnte Thomas Bomans neben den Mitgliedern auch Awo-Kreisvorsitzenden Hidir Gürakar aus Bad Säckingen sowie den Leiter der Wohngruppe für psychisch Erkrankte Werner Müller begrüßen. Der Ortsverein Lauchringen unterstützt die Wohngruppe in Trägerschaft der Awo Waldshut soziale Dienste gGmbH mit einer Patenschaft.

Die Schwerpunkte in der sozialen Arbeit des Ortsvereins Lauchringen sind nach wie vor die internationale Mädchengruppe Pep-Kiz, die Awo-Elternschule, die Patenschaft für die Wohngruppe für psychisch Erkrankte sowie der Helferkreis für das Seniorenwohnen Lauchringen. Fanden alle geplanten Aktivitäten in 2019 noch „ungestört“ statt, so musste 2020 so manches improvisiert und auch wegen Corona abgesagt werden. So beispielsweise die geplante Feier zum 15-jährigen Bestehen der mehrfach ausgezeichneten internationalen Mädchengruppe Pep-Kiz unter der Leitung von Nihal Ocak und Selma Stockinger in der Wiggenberghütte. Auch die Feier zum fünf-jährigen Bestehen des Betreuten Seniorenwohnen in der Hauptstraße 86 mit einem „Tag der offenen Tür“ im Rahmen des „goldenen Oktober“ in Lauchringen viel der Corona-Pandemie zum Opfer.

Umgang mit neuen Medien

„Wir haben Aktivitäten zwischen den einzelnen Wellen geplant und teilweise sehr kurzfristig wieder abgesagt“, sagte Thomas Bomans. Dazu gehörte unter anderem die Elternschule, die Mitgliederversammlung 2020 und Patenschaftsaktionen. „Wir haben gezwungenermaßen gelernt, mit neuen Medien umzugehen, um so im Kontakt zu bleiben und uns und unsere Zielgruppe zu stärken. Wir waren oft voller Hoffnung und Zuversicht und wurden dann immer wieder durch die aktuellen Ereignisse beziehungsweise Wellen eingeholt.“ Doch hätte die Awo nie die Hoffnung und Zuversicht verloren – dafür dankte er allen anwesenden Mitgliedern.

Die Koordinatorin der Awo-Elternschule, Waltraud Selbach, berichtete von der Arbeit der Elternschule, die 2019 vollumfänglich ihre Arbeit als Unterstützerin junger Familien umsetzen konnte. 2020 musste die Arbeit zwei Mal wegen Corona unterbrochen werden und dann ab Dezember 2020 bis Ende Juni 2021 eingestellt werden. Seit Anfang Juli finden die Kurse wieder unter Corona-Bedingungen unter der Leitung von Verena Hamburger und Pia Rieple statt.

Sehr erfreut zeigten sich die Verantwortlichen beim Awo-Kreisverband Waldshut-Tiengen, dass die Ende des vergangenen Jahres vakant gewordene Stelle einer Betreuungsfachkraft für Seniorenwohnanlagen mit Elisabeth Schaffrik neu besetzt werden konnte. Auf dem Bild (von links): Edith Schattmaier, Fachbereichsleiterin für Seniorenwohnanlagen im Kreis Waldshut, Elisabeth Schaffrick, neue Betreungsfachkraft in der Seniorenwohnanlage Haus „ob dem Lauffen“, Thomas Bomans, Geschäftsführer im Awo-Kreisverband Waldshut-Tiengen und Vorsitzender des Awo-Ortsverbandes Lauchringen.

Das entsprechende Hygiene-Konzept wurde mit der Gemeinde Lauchringen abgestimmt. In diesem Zusammenhang bedankte sich Thomas Bomans für die gute und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lauchringen, insbesondere mit Bürgermeister Thomas Schäuble und Sozialarbeiter Sascha Travica. Von guten Kassenergebnissen für 2019 und 2020 berichtete Kassiererin Gertrud Bernauer-Eckert, der von Kassenprüferin Anna Albrecht eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt wurde. Die von Hidir Gürakar durchgeführte Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Viel Lob für Ortsverein

Die Wahlen wurden von Awo-Kreisvorsitzenden Hidir Gürakar geleitet, der die Gelegenheit für ein Grußwort nutzte. Er danke dem „kleinen aber feinen und sehr fleißigen Ortsverein Lauchringen“ für die außerordentlich vielfältigen Aufgaben und deren Flexibilität in diesen anstrengenden Corona-Zeiten. Den Dank von Bürgermeister Thomas Schäuble überbrachte Gemeinderätin und Awo-Mitglied Marion Hackel.