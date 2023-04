Größere Aktivitäten, wie der alljährliche Lieder- und Theaterabend, können die Sänger vom Männergesangverein Birkingen nur mit Unterstützung ihrer Frauen und Partnerinnen schultern. Als Dank hierfür waren diese bei der Hauptversammlung des Vereins auch zu Gast.

Harmonisch verlief das vergangene Vereinsjahr, über dessen Termine Steffen Vocke aus seinen Protokollaufzeichnungen berichtete. Zuversichtlich plante der Verein für das Sommerprogramm mit dem neuen Dirigenten Benjamin Wankmüller, der sich aber, aus beruflichen Gründen nach der im Juli in der Birndorfer Kirche stattgefundenen Matinee, wieder zurückzog.

Beim gut besuchten Brunnenfest war einmal mehr der langjährige Chorleiter Walter Felbek wieder eingesprungen. Bis zum Jahresende probte der Männergesangverein mit zwei Aushilfen. Die Kameradschaft war mit der Vatertagswanderung, dem Kirschgartenfest, dem Besuch der Landesgartenschau in Neuenburg und der Fahrradtour nach Bad Säckingen gepflegt worden. Insgesamt 43 Proben hatten stattgefunden, von denen Norbert Spielmann lediglich eine versäumte. Drei weitere Sänger waren bei mehr als 40 Proben dabei, sodass am Ende ein Probendurchschnitt von 72 Prozent festgestellt wurde.

Gut gewirtschaftet hatte Kassierer Bernd Hufschmid, der aber auch betonte, dass künftig durch eine neue Chorleitung auch mit erhöhten Auslagen zu rechnen sei. Während die Sängerwerbung verstärkt werden soll, gelte es jemand zu finden, der den Dirigentenstab übernehme, appellierte Walter Felbek an seine Sängerkameraden. Ihm überreichte sein Vorstandskollege Markus Tröndle für den besonderen Einsatz ein Präsent.

„Es zeige sich, dass bei der letzten Vorstandswahl alles richtig gemacht wurde und auch schwierige Situationen zu bewältigen waren“, versicherte Gemeinderat Felix Eckert. Er lobte vor allem das Engagement des Gesangvereins innerhalb des Dorfes und die Bereitschaft mit dem Lieder- und Theaterabend zu Weihnachten, die bisherige Tradition weiterleben zu lassen.

Der Verein: Nachdem fünf Sänger ausgeschieden sind, zählt der Männergesangverein Birkingen derzeit 27 Aktive. Am 18. Mai soll die Vatertagswanderung und am 10. Juni das 10. Birkinger Brunnenfest stattfinden. Am 24. Juni steht ein Auftritt in Oberalpfen und am 3. Oktober die Fahrradtour an. Der Lieder- und Theaterabend wurde auf den 28. und 29. Dezember eingeplant.