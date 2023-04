Nach dreijähriger Coronapause gab es beim Narrenverein Chälhuddle viel zu berichten und auch zu wählen. Zuerst wurden die vergangenen närrischen Tage und sonstigen Aktivitäten mit manch amüsanten Anekdoten nochmals aufgefrischt, wie mitgeteilt wird. Die Huddle waren im vergangenen Jahr bei den befreundeten Salpeterern beim Beachvolleyballturnier erfolgreich dabei, ebenso beim Dorffest in Albbruck. Die Kameradschaft wurde durch vereinsinterne Treffen gepflegt, bei der auch der Nachwuchs immer wieder mit eingebunden wird. Dies soll in diesem Jahr noch verstärkt werden. Es standen auch Wahlen an, hierbei ergab es einige Änderungen und Umsetzungen. Neuer Vorsitzender ist David Ebner (bisher Beisitzer), Charlotte Eckert und Martin Tröndle (beide Beisitzer) sind neu im Vorstand. Wiedergewählt wurden Lorenz Hüssle (Stellvertretender Vorsitzender), Adrian Moser (Schriftführer) und Michael Tröndle (Kassierer). Gleichzeitig konnten auch vier aktive sowie zwei passive Huddlen neu aufgenommen werden. Die Teilnahme am Dorffest sowie beim Narrentreffen in Albbruck sind die nächsten geplanten Veranstaltungen.