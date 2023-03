In der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und -vorstand der Albbrucker Bürgerstiftung ist man sich einig gewesen, dass der Bekanntheitsgrad dieser Einrichtung unbedingt gesteigert werden müsse, um mit mehr Mitgliedern möglicherweise auch die Anzahl der Spender erhöhen zu können. Schließlich sei die Bürgerstiftung auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um Projekte zu fördern, die nicht in das Feld der Pflichtaufgaben der Gemeinde fallen. Um auf sich aufmerksam machen zu können, wäre möglicherweise die Teilnahme an der Nachhaltigkeitsmesse in Unteralpfen am 6. Mai von 11 bis 16 Uhr denkbar.

Wie im Kassenbericht für das Jahr 2022 deutlich wurde, gingen 650 Euro an Spenden ein. Die Übergabe des Preisgeldes aus dem Albbrucker Bürgerpreis in Höhe von 1500 Euro für den Spielplatz Buch war bereits erfolgt. In gleicher Höhe soll sie nach der Eröffnung der Badesaison an den Förderverein Schwimmbad erfolgen. Mit Rücksicht auf die vorhandenen finanziellen Mittel wird der nächste Bürgerpreis erst im Jahr 2024 wieder ausgelobt.

Beschlossen wurde, dem Antrag der Tennisabteilung des SV Buch für den Bau eines weiteren Tennisplatzes mit 700 Euro zu entsprechen. Mit 250 Euro soll der Umbau des Vereinsheims des SV Buch unterstützt werden. Ein weiterer Antrag zur teilweisen Übernahme der Umbaukosten für den Bucher Jugendclub soll in der nächsten Sitzung am 17. Juli um 19 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses entschieden werden.