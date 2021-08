von Doris Dehmel

Mit Sorge blickt die Albbrucker Bürgerstiftung in die Zukunft. Stiftungsrat und Vorstand befürchten, auch in naher Zukunft kaum bessere Zinsen erwirtschaften zu können. Diese wären neben Spenden und weiteren Einnahmen dringend notwendig, um dem Stiftungszweck weiter nachkommen zu können. Schließlich muss laut Satzung das Stiftungskapital unter Berücksichtigung der jeweiligen Teuerungsrate erhalten bleiben. Einen Weg, um mehr finanziellen Spielraum zu bekommen, sahen die Verantwortlichen im Erwerb von zwei bislang im Besitz der Gemeinde befindlichen Wohnungen in der Betreuten Wohnanlage in der Schulstraße für je 67.000 Euro.

Gering war in der Vergangenheit das Interesse der Vereine oder Gruppen am erstmals ausgelobten Bürgerpreis. Nach dem lediglich zwei Anfragen eingegangen waren, entschied sich das Gremium, die Anschaffung eines Sonnensegels für das Schwimmbad mit 500 Euro zu unterstützen und der Anfrage der Eurofighter nach finanzieller Förderung eines neuen Brunnens in der Lehhalde in Unteralpfen mit 1000 Euro nachzukommen. Zweckgebunden war auch die Spende in Höhe von 1000 Euro für den Zukunftswald im Gewann „Rotes Kreuz“ in Unteralpfen.

Die Stiftung Die Bürgerstiftung Albbruck wurde 2009 gegründet und ist auf Dauer angelegt. Zustiftungen und Spenden sind jederzeit auch für zweckgebundene Förderung möglich. Vorsitzender des Stiftungsvorstandes ist Hanspeter Behringer, Telefon 07753/1296

Einig waren sich Stiftungsrat und -vorstand, die Sanierung des Kinderspielplatzes Birkingen mit 1500 Euro finanziell mit zu tragen. Für das Bauwagenprojekt als Begegnungsmöglichkeit für alle Generationen in Unteralpfen wurden 500 Euro in den Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen. Der Wirtschaftsplan der Bürgerstiftung weist in diesem Jahr ein Gesamtvolumen von 8800 Euro auf. In der Halbjahresbilanz 2021 liegt der Kapitalbestand der Bürgerstiftung bei 610.620 Euro.

Die nächste gemeinsame Sitzung wurde auf den 24. Januar 2022 um 19 Uhr terminiert, wobei diese mit Neuwahlen stattfinden wird.