Einer langjährigen Tradition folgend waren die Eltern mit ihrem im vergangenen Jahr geborenen Nachwuchs zum „Lätzletag“ ins Albbrucker Rathaus eingeladen.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause wurde dort, wo sonst der Gemeinderat tagt und wichtige Entscheidungen gefällt werden, geplappert, gelacht aber auch so manche kleine Träne vergossen. Bürgermeister Stefan Kaiser freute sich über den Besuch der jüngsten Generation und versicherte den Mamas und Vätern: „Jedes Kind wird in der Gesellschaft gebraucht.“

Über 500 Menschen in der Gemeinde Albbruck seien über 80 Jahre alt, davon vier über 100 Jahre, und die älteste Einwohnerin könne auf 104 Jahre zurückblicken, erklärte der Bürgermeister. Bei einer Lebenserwartung von durchschnittlich deutlich über 80 Jahre hätten die im Jahr 2022 insgesamt 73 in der Gemeinde geborenen Kinder ungeahnte Herausforderungen zu bestehen.

Stefan Kaiser versicherte, dass im Blick in die Zukunft in jedem Ortsteil von Albbruck Kindergärten erhalten bleiben sollen. Während die Vertreterinnen des Dorfhelferinnenwerks Sölden über ihre Einrichtung und die mögliche Inanspruchnahme ihrer Dienste berichteten, hatte Brigitte Schneider, die in der Albbrucker Gemeindeverwaltung für die unterschiedlichsten Dinge, welche Kinder betreffen, zuständig ist, die Zahlen genau aufgeschlüsselt: 34 Mädchen und 39 Buben wurden im vergangenen Jahr in Albbruck geboren – im September 13, im Juli elf und im Juni acht, im Mai und November sieben, im August und Oktober sechs, in den Monaten Januar, Februar und April jeweils vier, im März zwei und im Dezember lediglich ein Kind.

Die Einwohnerzahl wurde dadurch im Kernort Albbruck um 43, in den Ortsteilen Buch um acht, Unteralpfen sieben, Birndorf und Schachen sechs und Birkingen um drei Kinder erhöht. Die beliebtesten Vornamen waren bei den Mädchen zweimal Rosalie sowie zweimal Lia und bei den Buben Fynn, Finn und Flynn sowie Leo, Leonie-Ibrahim und Leopold.