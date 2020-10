von Doris Dehmel

Seit die Corona-Beschränkungen das Zusammentreffen zahlreicher Menschen in geschlossenen Räumen erschweren, waren die Guggi-Bucher die ersten in der Gemeinde, die sich dieser Herausforderung stellten. Jetzt hielten sie im Musikerheim der Trachtenkapelle und unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts die Hauptversammlung ab. Dabei gab es auf dem Posten des stellvertretenden Vorsitzenden nach sechs Jahren einen Wechsel: Michael Falk löste Matthias Schäfer ab. Wiedergewählt wurde Eva Nussbaumer als Schriftführerin.

Hochrhein Wie feiern die Narren die kommende Fasnacht? Keiner weiß es. Aber sie wollen am Brauchtum festhalten Das könnte Sie auch interessieren

Der Pobenbesuch lag 2019 bei 69 Prozent, und bei den Auftritten wurde eine Präsens von 75 Prozent registriert. Vorsitzender Fabian Weiss wünscht sich für die Zukunft eine Steigerung auf mindestens 80 Prozent. Für ihn war Tobias Indlekofer mit 100 Prozent ein gutes Beispiel. Gut waren die verschiedenen Aktivitäten verlaufen. Kassiererin Christine Weiss hatte erfolgreich gewirtschaftet und mit dem vor allem bei der Eisprungparty erlösten Gewinn die Vereinsfinanzen anheben können.

Fasnacht Narren im Südwesten sagen alle großen Veranstaltungen ab Das könnte Sie auch interessieren

Die Guggi Bucher waren bei Umzügen dabei, spielten in Hallen und Open Air Veranstaltungen auch in der weiteren Umgebung. „Obwohl wir alle nicht wissen, was die Zukunft in Corona-Zeiten bringt, planen wir unsere traditionellen Veranstaltungen“, so Fabian Weiss.

Am 17. Januar 2021 ist das Narrenbaum-Stellen vorgesehen und zur Eisprungparty am 23. Januar hätten sich bereits sechs Guggenmusiken angesagt. Ob ein Probenwochenende stattfinden wird, ist bislang noch unklar. „Ich hoffe, dass möglichst viele am Probenbeginn am 5. Oktober dabei sein werden“, versicherte die musikalische Leiterin Sarah Falk.

Derzeit hat die Bucher Guggenmusik 68 Aktive und 49 Passivmitglieder. Vorgestellt wurde das neue Kostüm, das in der übernächsten Saison das Erscheinungsbild der Guggi-Bucher verändern wird.