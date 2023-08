Nach dem vor sieben Jahren beschlossen wurde, dort wo es möglich ist zumindest Teile der Gemeinde Albbruck mit dem Glasfasernetz zu erschließen, erfolgte nun die Inbetriebnahme. Im Februar 2020 ging der Förderbescheid des Landes in Höhe von 2.065.079 Euro ein, sieben Monate später fand die Ausschreibung der Ortsnetze statt. Im Dezember 2020 wurden die Aufträge an die Firmen Staller und Stark Energies vergeben. Bis auf einen kleinen Teil im Ortsteil Unteralpfen sind die Tiefbauarbeiten fertig. Wegen gleichzeitig zu verlegenden Versorgungsleitungen kommt es hier noch zu Verzögerungen. Im Juli 2021 erhielt die Firma Wassermann den Zuschlag für die POP-Gebäude. Die Teilabnahme ist bereits erfolgt. Die gemeindeinternen Pop-zu-Pop Verbindungen waren unter den Firmen STW und Roder aufgeteilt. In Kürze sollen die letzten Arbeiten am Cityring abgeschlossen sein. „Die Zahl der an einem Anschluss Interessierten signalisiert den Bedarf“, erklärte Bürgermeister Stefan Kaiser.