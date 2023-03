Das Blasorchester Albbruck (BOA) hat bei seiner Hauptversammlung auf ein gutes Jahr zurückgeblickt: Auf dem Programm standen zwei Kirchenkonzerte – eines zum Abschied von „Winterdirigent“ Thomas Zumsteg und im Advent als Einstieg für Fabian Vogelbacher. Vier Auftritte brachte der Sommer. Zudem umrahmte das BOA vier Auftritte bei kirchlichen Anlässen. Beim Dorffest war das Orchester mit einem neuen Konzept dabei und nutzte die Teilnahme an der Albbrucker „Ferienmaus“ zur Instrumentenvorstellung. Neun Arbeitseinsätze waren zu bewältigen. 2022 ging mit dem Weihnachtsliederspielen zu Ende.

Die Zahl der Jungmusiker war leicht rückläufig: Fünf wechselten zu den Aktiven, zwei verließen das Orchester, aber gleichzeitig gab es vier Neuzugänge. Um das Interesse der Jugendlichen zu wecken, ist wieder eine Instrumentenvorstellung geplant. Fünf Jungmusiker legten das Leistungsabzeichen in Bronze ab, in einer kleinen Gruppe laufen derzeit die Vorbereitungen für das Abzeichen in Silber. 13 Jugendliche aus Albbruck und sechs aus Dogern bilden die Jugendmusik Albbruck-Dogern, die im vierwöchigen Rhythmus abwechselnd an beiden Orten probt. Die Mitglieder hätten während eines Probenwochenendes gut zusammengefunden, so Dirigentin Sarah Sperling.

Am 1. April ist die Jugendmusik beim Frühjahrskonzert in Dogern und am 13. Mai beim Konzert des Blasorchester Albbruck dabei. Außerdem stehen Auftritte auf den Adventsmärkten in Albbruck und Dogern an. Bürgermeister Stefan Kaiser sicherte dem Verein auch künftig die Unterstützung der Gemeinde zu, wobei die Jugendarbeit vorrangig sei. Vor allem auch die Kontakte des Vereins über die Gemeindegrenzen hinweg bezeichnete er als wichtig.

Kaum Veränderungen brachten die Wahlen des Vorstands: Vorsitzende ist auch weiterhin Lena Hügle, Schriftführerin Regina Schlegel, Kassiererin bleibt Yvonne Simon und für das Protokoll ist auch künftig Andrea Gamp zuständig. Dem Beisitzerteam gehören Katja Eckert, Melanie Höhne und Severin Schmidt an. Jelena Machajewski und Angelina Preiser sind Jugendvertreterinnen. Alexander Peter wurde nach zwölf Jahren im Vorstand verabschiedet.