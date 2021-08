von Doris Dehmel

Als zweitälteste Einwohnerin der Gemeinde Albbruck feierte Blandina Mutter ihren 100. Geburtstag. Wenn sie in ihrer Beweglichkeit auch etwas eingeschränkt ist, so ist es ihr bis heute vergönnt, mit viel Zuversicht und Heiterkeit ihren Alltag in ihrer gewohnten Umgebung zu verbringen und einen Blick in ihren geliebten Garten zu werfen. Hier bekam die Jubilarin an ihrem Ehrentag auch Besuch von vielen Gratulanten.

Blick auf Lebensstationen

In Tiefenstein wurde Blandina Mutter geboren. Dort verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend. Im Sommer 1949 heiratete sie den Gipsermeister Josef Mutter. Ein Jahr später wurde das Eigenheim in der Alten Landstraße in Albbruck bezogen. Zwei Söhne und eine Tochter machten die Familie komplett. Seit 24 Jahren ist Blandina Mutter Witwe. Sie freut sich, dass mit vier Enkelkindern der Fortbestand der Familie gesichert ist und alle einen sehr guten Kontakt zur betagten Oma pflegen. Stets schätzte sie die Geselligkeit und pflegte in früheren Jahren gerne den Kontakt mit den Frauen vom ehemaligen „Kaffeekränzchen“, von denen Blandina Mutter heute noch die Einzige ist. Auch erinnert sie sich gerne an die Aktivitäten des Albbrucker Seniorenkreises, die immer wieder Abwechslung in den Alltag der hochbetagten Seniorin brachten.