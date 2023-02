Albbruck vor 3 Stunden Birndorfer Narrenschar feiert Im Albbrucker Ortsteil Birndorf wird die Straßenfastnacht generationsübergreifend gefeiert.

In Birndorf wird die Straßenfastnacht generationsübergreifend gefeiert. Hier wird die gemeinsame Begeisterung der Tschättermusik und Chälhuddle, vielfach schon in der dritten Generation an die Kindergartenkinder weitergegeben. Sie waren am Schmutzigen Donnerstag gemeinsam unterwegs um den närrischen Bazillus lautstark zu verbreiten. Bild: Doris