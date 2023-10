Aus finanzieller Sicht war das Jahr 2022 für die Gemeinde Albbruck ein erfreuliches Jahr. „Wir haben erstmals die 21-Millionen-Marke geknackt“, stellte Rechnungsamtsleiter Philipp Bastian in der Sitzung des Gemeinderates zum vorliegenden Jahresabschluss 2022 fest.

Einnahmen: Die Erträge beliefen sich auf 21,8 Millionen Euro, die Aufwendungen summierten sich auf 18,7 Millionen. Daraus ergab sich ein Jahresüberschuss von mehr als drei Millionen Euro. Hinzu kamen außerordentliche Erträge in Höhe von 774.740 Euro. Die Rücklagen summierten sich auf fast zwölf Millionen Euro, die Verbindlichkeiten erreichten mit knapp 1,3 Millionen Euro ihren Tiefststand. In den letzten vier Jahren konnten Ersparnisse in Höhe von 10,3 Millionen Euro gebildet werden, davon allein im letzten Jahr 3,1 Millionen Euro.

Mit diesen Zahlen könne klar belegt werden, so der Leiter des Rechnungsamtes, „dass die Gemeinde, zumindest aus finanzieller Sicht, gut gewirtschaftet hat“. Die größte Quelle der gemeindlichen Erträge, so führte er weiter aus, bestünde aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die sich auf 11,5 Millionen Euro summierten. Das sind 52,7 Prozent der gesamten ordentlichen Erträge. Dazu beigetragen hätten die wieder angestiegenen Einnahmen aus der Vergnügungssteuer, die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die gestiegene Gewerbesteuer. Daneben konnte ein kontinuierlicher Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer festgestellt werden, der 2022 erstmals die Marke von fünf Millionen Euro übersprang. Stärker als prognostiziert entwickelten sich auch die Einnahmen aus der Umsatzsteuer, da sich das Konsumverhalten der Bevölkerung nach der Pandemie besser entwickelt hatte als erwartet. Hinzu kamen die Zuweisungen und Umlagen des Landes, die bei 25,5 Prozent der gemeindlichen Gesamterträge lagen.

Aufwendungen: Zu den größten Aufwandsposten zählte die Kreisumlage, die 2022 auf 3,5 Millionen Euro kletterte und die Ausgleichsumlage an das Land, die bei 2,6 Millionen Euro lag. Zu den wichtigsten Investitionen zählten das neue Feuerwehrgerätehaus in Schachen (1,27 Millionen), die Sanierung und Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule Albbruck, der Breitbandausbau, Sanierungsarbeiten im Gebiet „Im Schlatt“ in Unteralpfen und die Umrüstung der Straßenlampen auf LED-Technik. Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ erhielt einen Kassenkredit aus Eigenmitteln in Höhe von 1,2 Millionen Euro.

Einsparungen im Personalbereich, so Philipp Bastian, resultierten aus der Nichtbesetzung von Stellen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung. Noch könne die Gemeinde in diesem Bereich ihren gesetzlichen Verpflichtungen gerecht werden, jedoch werde das Problem des Fachkräftemangels immer gravierender. Durch die Schaffung eines gesetzlichen Anspruchs auf Ganztagsbetreuung der Grundschüler werde dieses Problem weiter verschärft. Für Probleme in der Finanzwirtschaft sorge die hohe Inflation, die sich für die Gemeinde in Form von Mehrkosten in Höhe von 4,6 Millionen Euro auswirke.

Rechnungsamtsleiter Philipp Bastian: „Trotz aller Unsicherheiten kann die Gemeinde in eine vielversprechende Zukunft blicken.“ Neben der Errichtung des Gesundheitsparks sei in Albbruck die erste Anlage in Baden-Württemberg zur Produktion von Wasserstoff geplant. Auch die Bevölkerungsprognose sei positiv.