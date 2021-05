von Doris Dehmel

Als mit den Abbrucharbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik gestartet wurde, dachte wohl niemand daran, dass es solange dauern wird, bis auch die letzten Teile verschwunden sein werden. Nach dem die wieder verwertbaren Materialien andernorts längst einer neuen Verwendung zugeführt und die Gebäude der Spitzhacke zum Opfer gefallen sind, zieht lediglich noch das Kraftwerk (in das kurz vor dem Ende des Albbrucker Traditionsunternehmens noch tüchtig investiert wurde) die Blicke des Betrachters auf sich. Und nicht nur dies, sondern vermehrt sind in letzter Zeit in luftiger Höhe Schriftzüge kreativer Sprayer zu erkennen.

Verzögerung wegen Corona

Seitens der Karl-Gruppe wird die Verzögerung der kurz vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen, mit den nicht aus Deutschland oder dem europäischen Festland kommenden Kaufinteressenten, mit der seit 2020 herrschenden Corona-Situation in Verbindung gebracht. Wenn sich der Wunsch der Karl-Gruppe als Besitzer des gesamten Areals – der Verkauf des Kraftwerks und speziell der Turbine – wirklich dieses Jahr noch realisieren lässt, wäre von Osten her der Blick wieder frei auf den Turm der katholischen Pfarrkirche St. Josef, dem Solitär westlich der Alb.

Thema in Predigt

Gerade die älteren Einwohner erinnern sich noch gut daran, wie dessen Höhe immer mit der Höhe des Fabrikkamins konkurrierte. Nicht selten war für den damaligen Ortspfarrer Albert Wik die Nähe der „Josef dem Arbeiter“ geweihten Kirche zur gegenüberliegenden Fabrik und ihrer arbeitenden Menschen ein Thema seiner Predigt.

Doch mit dem Wirtschaftswunder verbundene Investitionen der Papierfabrik wurde in den 60er Jahren nicht nur der Schlot verlängert, sondern fortan bis zuletzt auf dem Kesselhaus immer mehr in die Höhe gebaut. Mit diesem Wachstum hatte der Kirchturm zu keiner Zeit mithalten können, was dazu führte, dass er im Auge des Betrachters immer kleiner wurde.

Bürgermeister Stefan Kaiser ist zuversichtlich, dass mit den Erschließungsarbeiten auf dem ehemaligen Papierfabrikgelände im Frühjahr 2022 begonnen werden kann und mittelfristig gesehen auch auf der westlich der Alb gelegenen Seite eine städtebauliche Optimierung stattfinden kann.