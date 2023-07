Knapp rettete Sebastian Gleichauf am Sonntagnachmittag eine Fünfjährige vor dem Ertrinken im Albbrucker Schwimmbad. Der Schwimmmeister barg ein Mädchen aus Laufenburg vom Beckenboden und reanimierte es anschließend erfolgreich. Rettungskräfte brachten das Mädchen in die Lörracher Kinderklinik, wo sie zwei Tage später zu ihrem sechsten Geburtstag entlassen werden konnte.

Mädchen hatte keinen Puls

Gegen etwa 15 Uhr beobachtete der Schwimmmeister Sebastian Gleichauf ein Kind, das hektische Bewegungen unter Wasser im Nichtschwimmerbecken machte. Vom Beckenrand sprang der Albbrucker ins Wasser, da das Mädchen bereits auf dem Beckenboden gesunken war.

Am Beckenrand begann er zusammen mit einer privat anwesenden Krankenschwester die Herz-Lungen-Wiederbelebung, woraufhin die Fünfjährige Wasser ausspuckte und wieder selbstständig zu atmen begann. Anschließend brachten Rettungskräfte das Mädchen ins Lörracher Kinderklinik.

Geburtstag mit Happy-End

In der Kinderklinik blieb das Mädchen aus Laufenburg zwei weitere Tage zur Überwachung. Am Dienstag konnte sie dort gesund wieder entlassen werden und noch am selben Tag ihren sechsten Geburtstag feiern.