Albbruck-Schachen – Die nächsten beiden Tage stehen im Albbrucker Ortsteil Schachen ganz im Zeichen des 41. Auto-Cross-Rennens. Hierzu werden über 200 Fahrerinnen und Fahrer erwartet. Sie werden ab dem heutigen Vormittag das Fahrerlager auffüllen und sich mit ihren Begleitern heimisch einrichten. Zwei Jahre mussten die Akteure coronabedingt pausieren. Sie freuen sich umso mehr auf den morgigen Start. Vielen von ihnen ist die Strecke aus früheren Rennen bestens bekannt. Sie kommen aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien und Luxemburg.

Insgesamt wird in 16 Klassen gestartet. In 14 von ihnen können die im 3-Nationen-Cup fahrenden Teilnehmer ihr Punktekonto weiter auffüllen. Hinzu kommen zwei Sonderklassen. Zum vierten Mal wird auch um den Schachen-Cup gefahren, bei dem das gesamte Startgeld komplett ausgeschüttet wird. Dabei gibt es für den Sieger neben dem hohen Preisgeld auch den ein Meter hohen Pokal. Gestartet wird hierzu im gemischten Starterfeld aller Klassen von den Serienfahrzeugen bis zu den Eigenbauten, die in den zurückzulegenden 15 Runden alle versuchen werden, möglichst viel Boden gut zu machen und die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Die Siegerehrung des Schachen-Cups wird ab 20 Uhr im Festzelt stattfinden.

Der Stock-Car-Club Albbruck als Veranstalter blickt auf eine über vier Jahrzehnte lange Erfahrung zurück. In jedem Jahr wurde die Organisation und Strecke optimiert. Wochen vorher traf man sich zu Arbeitseinsätzen, um für das Großereignis bestens gerüstet zu sein. Ein Heer an Helferinnen und Helfern ist dann zur Stelle, wenn am morgigen Samstag, 27. August, um 8 Uhr erstmals auf der Rennstrecke die Ampel auf Grün schaltet. Nach dem Zeitfahren aller Klassen und der Mittagspause wird der erste Rennlauf starten. Fortgesetzt wird das 41. Auto-Cross-Rennen am Sonntag, 28. August, mit dem zweiten Rennlauf. Nach der Fahrervorstellung und Mittagspause starten die Finalläufe und das Halbe-Stunde-Gedächtnis-Rennen mit der Siegerehrung im Festzelt. Eine Reihe von vereinseigenen Rennteilnehmern hat seit Beginn der diesjährigen Saison im 3-Nationen-Cup schon für ein respektables Punktekonto gesorgt, das an diesem Wochenende weiter ausgebaut werden soll. In der Klasse Serienwagen 1401 bis 1800 ccm liegt Daniel Kalt aus Ühlingen-Birkendorf aktuell in der Meisterschaft vorne. In der Klasse 3 Serienwagen über 1800 ccm liegt derzeit Alexander Tröndle aus Unteralpfen momentan auf dem zweiten Platz.