von Manfred Dinort

Auf 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD kann Manfred Ebner (86) zurückblicken. Vorsitzender Rolf Rüttnauer freute sich, seinem Parteikollegen die Ehrenurkunde der SPD zu diesem Ereignis überreichen zu können. In seinen Dankesworten hob Rüttnauer die erfolgreiche, langjährige Arbeit Ebners als Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter hervor. Manfred Ebner habe sich durch seinen Einsatz, sein großes Wissen sowie seine Erfahrung verdient gemacht. „Auch heute zeichnet ihn sein kritischer Zeitgeist aus, der sich immer wieder in vielen öffentlichen Stellungnahmen zu Ereignissen der letzten Jahre gezeigt hat“, so Rüttnauer.

Laufenburg Der Obi-Markt in Laufenburg öffnet am 8. Dezember Das könnte Sie auch interessieren

Manfred Ebner wurde 1971 zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt, dann wieder von 1980 bis 2009, insgesamt über drei Jahrzehnte. Im Rahmen einer Sitzung, die im Januar 2009 stattfand, überreichte ihm Bürgermeister Stefan Kaiser die Goldene Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages Baden-Württemberg. „Engagiert, interessiert und stets am Ball“, so Stefan Kaiser bei der Zeremonie, „bodenständig, pragmatisch und couragiert, einer, der immer beherzt seine Meinung sagt“. Dabei habe er seine große berufliche Erfahrung und sein praktisches Wissen in die Arbeit des Gemeinderates eingebracht. Insgesamt, so rechnete der Bürgermeister vor, habe Ebner an 400 öffentlichen und 420 nichtöffentlichen Sitzungen teilgenommen und an rund 5000 Beschlüssen mitgewirkt.

Kreis Waldshut Ü-70-Jährige können ab sofort vorab einen Termin für den Impfbus buchen Das könnte Sie auch interessieren

Manfred Ebner selbst äußerte sich so: Als Mitglied der SPD-Fraktion, die häufig die Rolle der Opposition spielen musste, habe er es nicht immer leicht gehabt. „Es gab Zeiten, da wurden wir geächtet und ausgegrenzt und es war schwierig, eine andere Meinung zu vertreten“. Seit jedoch der neue Bürgermeister im Amt sei, habe sich das Klima deutlich verbessert. „Da hatte man wieder das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen.“ Aber auch sonst war Ebner vielseitig engagiert. Er war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, er spielte 20 Jahre im Harmonika-Orchester mit und er war Mitglied des Radsportvereins Schwalbe, zwei Vereine, die es heute nicht mehr gibt. Mit dem Beginn des Ruhestandes verbrachte er viel Zeit im eigenen Wald. So war er immer stolz darauf, sein Haus in Albert umweltfreundlich mit Holz beheizen zu können. Dagegen nahm er sich nur noch wenig Zeit, mit seinem BMW-Motorrad auf Tour zu gehen. Zuvor, als er noch kein Auto besaß, fuhr er eine Horex Regina mit Seitenwagen. „Da konnte die ganze Familie mit, meine beiden Jungs saßen im Beiwagen und meine Frau auf dem Sozius“.

Blick auf die Biografie

Manfred Ebner wurde 1935 im Albbrucker Ortsteil Albert geboren, wo er auch zur Schule ging. Nach der Schulzeit begann er eine Maurerlehre. Im Laufe seiner 48-jährigen Berufszeit war er bei verschiedenen Baufirmen tätig, zuletzt arbeitete er als Capo bei der Waldshuter Firma Albiez. Er war dabei, als das Albbrucker Rathaus zum ersten Mal umgebaut und aufgestockt wurde, er wirkte mit beim Bau der Albtalbrücke und bei diversen Straßen- und Kanalbauarbeiten in seiner Gemeinde. 1959 heiratete er Elfriede Struhs, die ihm zwei Söhne schenkte. Sie stammte aus Danzig und kam nach dem Krieg als Flüchtling an den Hochrhein.