Eröffnet worden ist das Programm 2023 des Seniorenkreises St. Josef Albbruck mit einem Sektempfang im Bernhardsheim. Für die musikalische Unterhaltung sorgte dabei das Duo Eugenia (Klavier) und Sophia Läule (Geige), ehe Autorin Sandyja Hasswani aus ihrem Buch „Die letzte Äbtissin aus Säckingen“ las. Gisela Strittmatter, die seit Jahren die Leitung des Seniorenkreises innehat, und ihr Mitarbeiterteam freuten sich, dass es wieder gelungen ist, in den kommenden Monaten abwechslungsreiche Aktivitäten anbieten zu können.

So findet am 15. Februar die Seniorenfastnacht mit den Närrischen Wiibern vom Frauenkreis und dem Musikanten Waldemar statt. Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Philipp Ostertag im Bernhardsheim am 15. März wird es einen Vortrag, Kaffee und Kuchen geben. Zum Frühlingsfest am 19. April, für den der Frauenkreis Kuchen und Torten backt, spielen die Corona Brasse‘s. Die erste Halbtageswanderung führt am 17. Mai nach Weil am Rhein zum Vitra Campus und später zum Spargelessen in eine Straußenwirtschaft. Eine weitere Halbtagesfahrt steht am 14. Juni auf dem Programm. Ziel ist das Weingut von Claus und Corinna Keller in Erzingen. Nach der Fahrt durch die Weinberge schließt sich eine Weinprobe an und auf der Heimfahrt der Abschluss in einem Gasthaus.

Am 12. Juli findet am Nachmittag die Kiesenbacher Gelöbniswallfahrt nach Todtmoos statt. Messfeier ist um 14.30 Uhr, später ist der Besuch des Klausenhofs in Herrischried vorgesehen. Eine Tagesfahrt ist am 6. September vorgesehen. Verbunden mit der Besichtigung der Gärtnersiedlung in Singen/Beuren mit Führung durch die Paprikaanpflanzungen und dem anschließenden Mittagessen, gibt es eine Schifffahrt von Radolfzell zur Reichenau, von wo aus es wieder zurück geht. Noch ist nicht festgelegt, ob am 11. Oktober ein Herbstfest stattfindet oder ein Halbtagesausflug. Am 15. November steht nach dem Allerseelen-Impuls ein Vortrag über Gesundheit und Vorsorge auf dem Programm. Wie in jedem Jahr wird am 10. Dezember der Kirchenchor den Adventsnachmittag für die Senioren gestalten.

Der Seniorenkreis St. Josef Albbruck ist eine Einrichtung der katholischen Pfarrei St. Josef, Albbruck. Die Veranstaltungen finden immer mittwochs im Bernhardsheim statt. Vorsitzende ist Gisela Strittmatter, Kontakt unter Telefon 07753/54 58.