Zu Gast in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates war Hardy Gutmann von der Gutmann GmbH, Planungsbüro aus Höchenschwand, um über den Stand des Breitbandausbaus in den Albbrucker Ortsteilen Unteralpfen, Birndorf mit Steinbach und Hechwihl, sowie Birkingen mit Kuchelbach zu informieren. Vorweg erklärte Bürgermeister Stefan Kaiser: „Die Breitbandgeschichte in unseren Ortsteilen geht in die Endphase, dank auch der großzügigen Förderung, die vom Land gewährt wurde.“ Allerdings seien die Tiefbauarbeiten in einigen Abschnitten noch am Laufen, wie etwa in Unteralpfen. Vermutlich werde das aber nur noch bis in den Spätherbst andauern, so äußerte sich Hardy Gutmann zum Stand der Bauarbeiten.

Dann gab er einen Rückblick über die bisherigen Arbeitsabläufe: Im Februar 2020 erfolgte der Förderbescheid durch das Innenministerium in Stuttgart. Im September des gleichen Jahres wurden die Ausschreibungen für die Ortsnetze vorgenommen, im September erfolgten die Auftragsvergaben an die Firma Stark Energies, Ludwigsburg und die Firma Staller aus Grafenhausen. 2021 folgten weitere Ausschreibungen, im Juni dieses Jahres kam es dann zur Abnahme der Bauarbeiten, für die aber noch keine Endabrechnung vorliegt. Bisher wurden über sechs Millionen Euro investiert. In Unteralpfen fehlen noch fünf Hausanschlüsse, da hier noch Fehler zu beheben seien. Geplant ist auch, das Kloster am Stieg und den Stieghof an das Netz anzuschließen. Auch die meisten Schächte sind gemessen und an den Netzbetreiber freigegeben. Sämtliche Anschlüsse sind über einen „Cityring“ gekoppelt, um stabile Verbindungen garantieren zu können. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels“, so Hardy Gutmann. Jetzt sei es aber auch an der Zeit, dass die Anlieger die erforderlichen Verträge abschließen. „Viele wissen das offenbar nicht oder haben es einfach vergessen“, so seine Vermutung. „Bitte schließt die Verträge ab,“ appellierte er. Dazu erklärte Gemeinderat Stefan Marder (SPD) aus Unteralpfen: „Die Leute sorgen sich, dass bei einer Umstellung auf das neue Breitband und den neuen Anbieter die Verbindung unterbrochen wird.“ Dazu Gutmann: „Wir schaffen alle Hand in Hand, da gibt es keine Unterbrechung“. Auch Stefan Kaiser bestätigte: „Jeder kann einen Vertrag abschließen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt“.